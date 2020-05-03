MİLLİ TAKIM

Lucescu'dan Hakan Çalhanoğlu'na Napoli tavsiyesi

Milli Takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, milli oyuncularımız hakkında açıklamalarda bulundu. 74 yaşındaki deneyimli hoca, Hakan Çalhanoğlu'na Napoliye'ye gitmesine yönelik tavsiyede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lucescu Milli Takımımızın başında 17 maçta; 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Lucescu Milli Takımımızın başında 17 maçta; 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Milli takımımızın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu İtalya'da katıldığı bir programda milli futbolcularımız ile ilgili değerlendirmeler yaparken Hakan Çalhanoğlu'na da transfer tavsiyesinde bulundu.

Lucescu ismi Napoli ile anılan Hakan Çalhanoğlu için, "Onun için Napoli'ye gitmek iyi bir transfer olacaktır. Hakan için hava değişikliğinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Juventus formasını terleten Merih Demiral hakkında da konuşan Rumen teknik adam, "O, harika bir profesyonel. Juventus'ta çok şey öğrendi ve deneyimli birçok oyuncudan öğrenmeye de devam edecek" dedi.

  • Zeki Çelik'i ilk kez 2. ligde oynarken A Milli takıma kendisinin aldığını söyleyen Lucescu Roma forması giyen Cengiz Ünder için de "Olgunlaşması ve en iyilerden biri olması zaman alacak ancak bunu başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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