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Masa tenisinden yine kupasız dönmediler

Masa tenisinden yine kupasız dönmediler

10:595/03/2025, Çarşamba
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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Mersin’de yapılan Masa Tenisi Küçükler bölge müsabakalarında 1955 Batman Belediye Spor Masa Tenisi Takımı Batman’a derece ile döndü.

2024-2025 sezonu yıldızlar bölge yarışmalarında 1955 Batman Belediye Spor Erkekler Masa Tenisi Takımı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin parlayan yıldızı haline geldi.


1-2 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan ve *32 takımın yer aldığı müsabakalarda kupasız dönmeyen takım* oyuncularını tebrik eden Belediye Spor İşleri Müdürü ve aynı zamanda 1955 Batman Belediye Spor Kulübü Başkanı Burak Eren, erkeklerde 3. olan takım kadrosunuda tebrik etti.


32 takım arasında Batman’ın adını altın harflerle skor tabelasına yazdıran teknik heyeti de tebrik eden Eren: “Batman’da sporun tüm branşlarında yetenekli gençlerimiz var. Onlara fırsat tanındığında yapamayacakları, başaramayacakları spor dalı yoktur. Hocalarımızın sıkı antrenmanlarının sonucunu başarılarla almak bizleri mutlu ediyor. Spora ve sporcuya sağladığı desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Ekrem Canalp’e şükranlarımızı iletiyoruz.” dedi.

#Masa Tenisi
#Spor
#Müsabaka
#Batman

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