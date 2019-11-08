MHK tartışmalı, hakemlere güvenilmiyor: Değişim şart

Türkiye Futbol Federasyonu’nda kan değişikliği yapıldı ve Nihat Özdemir tüm kulüplerin güvenoyunu alarak göreve geldi. Ancak oluşturulan kurullar, başta Trabzonspor olmak üzere bir çok kulübü rahatsız etti. Çünkü geçmişte yaşanan ve büyük mağduriyetler doğuran olaylar döneminde kurullarda yönetici olan isimler, bu dönemde yeniden kurullarda görev almaya başladı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp’in başkanlığı kısa süre içerisinde miadını doldurmuş görünüyor. Merkez Hakem Kurulu’nun yapısı, 2010-2011 sezonundaki aynı kişilerden oluşuyor. O dönemin MHK Başkanı Oğuz Sarvan. Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Hamza Işın ve Turgay Güdü komitenin üyeleri. Aynı isimler, grup olarak bugün de MHK’da görev alıyor. Bugün Oğuz Sarvan Başkan yardımcısı. Ünsal Çimen ise atamalardan sorumlu.

Bu düzenle nereye kadar? Türk futbolunda yıllardır süre gelen hakem sorunu, bu sezon henüz 10. haftada zirveye ulaştı. Bir yandan ekonomik sıkıntılarla uğraşan kulüpler, diğer yandan sahada hakemlerin müsaade ettiği ölçüde mücadele etmeye çalışıyorlar. Neredeyse hiç bir kulübün memnun olmadığı Merkez Hakem Kurulu’nda görevde olan isimler değişse de tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Son yıllarda neredeyse zirveye ulaşan hakem tartışmaları, geçen sezon Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin (VAR) uygulanmaya başlamasına rağmen son bulmadı. Bu tartışmalar son bulmadığı gibi daha da artarak devam etti. Oysa, Video Yardımcı Hakem Uygulaması’nın bu tartışmaları bitirmesi bekleniyordu. Ancak, futbolu adalet ve vicdan kriterleri yerine, kötü niyetleriyle yöneten hakemler, kulüpleri ve taraftarları çileden çıkartacak seviyeye getirdi. Süper Lig’de henüz 10. hafta oynanırken, sezon başından bu yana yaşanan hakem hataları “artık yeter” dedirtti. Futbolseverlerin ise tek beklentisi var; ‘Temiz Futbol!’.Trabzonspor'dan temizlik çağrısıMedical Park Stadı’nda oynanan Trabzonspor-Göztepe maçında yaşananlar, bordo-mavili camiayı adeta çileden çıkarttı. Maçı Göztepe 1-0 kazandı ancak öne çıkan maçın hakemi Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gencerler’in skandal kararları oldu. Karşılaşmada Sörloth' un rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda bordo-mavili ekip penaltı beklemiş ancak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus oyunu devam ettirmişti. Bir başka pozisyonda ise Sosa’nın ayağına basılması karşısında Aydınus kırmızı kart göstermemişti. Trabzonshor Kulübü bunun üzerine yaptığı açıklamada, “Hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!” ifadelerini kullanmıştı. Kayıtlar ortalıkta geziyorVAR kayıtları konusunda TFF’nin hassas bir yaklaşımı olsa da, hakemler arasındaki konuşmalar bazen kulüp yöneticlerinin, bazense ekrandaki yorumcuların vesilesi ile kamuoyuna açıklanıyor. Protokol gereği gizli kalması gereken konuşmalara, 3. şahısların nasıl ulaştığı konusunda tartışmalar sürüyor. Yasal olarak suç teşkil eden bu durum, TFF’nin içerisindeki sürekli gündeme getirilen lobilerin ve yapılanmaların gerçek olduğu inanışını güçlendiriyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, sezon başında bu durumla mücadele ettiklerini belirtse de, geçtiğimiz hafta itibariyle bu kayıtlar yine medyada yer buldu. Bu durum ise düzenin “Aynı tas aynı hamam” şeklinde yürüdüğünü gösterdi.Merkez Hakem Kurulu'ndan 'VAR' açıklamasıİsimler değişiyor sistem değişmiyorSon iki sezonda yoğun tartışmaların ardından MHK’de bazı değişiklikler yaşanmıştı. Özellikle Yusuf Namoğlu, MHK’nin adaletsiz davrandığı eleştirileri üzerinde istifa etmiş, yerine ise yine eski MHK başkanlarından Zekeriya Alp getirilmişti. Ancak değişen bir şey olmadı ve VAR’a rağmen verilen kararlar, adaletsiz düzeni yeniden gözler önüne serdi. Geçen sezonki performansları nedeniyle hakem Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’ın görevine son verilmiş, bu sezon ise Suat Arslanboğa’nın profesyonel sözleşmesi feshedilmişti. Gerek federasyonda, gerekse kurullarda isimlerin değişmesine rağmen, adaletsiz düzenin değişmemesi, yeni bir arayışa gerek olduğunu ve bu düzenin toptan değiştirlmesi gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor. Futbolseverlerin aklında ise cevap bekleyen ilk soru; “Bu düzen nereye kadar devam edecek?”Var yokmuş gibi yapın!Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun başından beri devam eden ve özellikle son haftalarda daha da artan Video Yardımcı Hakem (VAR) Protokolü ve Uygulamaları ile ilgili çıkan tartışmalar gerekçesiyle yazılı bir açıklama yaptı. TFF’nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalada, “TFF ve MHK hakemliğin her adımında Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve UEFA tarafından yayımlanan kuralları ve güncel talimatları uygulamaktadır ve uygulayacaktır. Futbol oyunu içinde asıl önemli olan sahadaki hakem performansıdır. Bu yüzden VAR Protokolü de hakemlerin ‘VAR yokmuş gibi maç yönetmesi’ gerekliliği üzerine kurulmuştur” ifadeleri kullanıldı. Oysa kamuoyunun fikri ise, kararını VAR ile değiştiren hakemin notunun kırılması, sonraki haftalarda maç alamama endişesine neden oluyor ve hakemler VAR’a bu yüzden gitmiyor. VAR uygulamasına teknik olarak da ciddi bir yatırım yapılmışken, MHK’nin yaptığı “Yokmuş gibi davranın” açıklaması ise futbolseverlerle dalga geçmek olarak görülüyor.Ticari ilişki iddiasıTürk futbolunda hakem tartışmaları tavan yapmışken, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki ticari ilişki iddiası gündemi sarstı. 61saat.com’un haberine göre; Zekeriya Alp’e ait şirketin en büyük müşterisinin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un sahibi olduğu firma olması, Trabzonspor taraftarlarının büyük tepkisini çekti. Bu iddia ilk olarak 25 Ağustos’ta yayınlanan Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar tarafından da ortaya atılmıştı.Kulüpler Birliği'nde Mehmet Sepil dönemi

2010-2011 kadrosu görevde

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonundaki MHK’nın bugün de işbaşında olmasına itiraz ediyor. Hatta Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, bu rahatsızlıklarını TFF Başkanı Nihat Özdemir’e ilettiklerini belirtti. Ağaoğlu, “Futbolu yöneten kişilerin oluşturduğu kurullar var. Hem sayın başkan Nihat Özdemir’e hem de üyelere bunu ilettik. Hakem hatalarının can sıkıcı boyuta ulaştığını, Getafe maçından önceki basın toplantısında demiştim” ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere 2010-2011 sezonunu Trabzonspor ve Fenerbahçe 82 puanla bitirmiş ancak tartışmalar uzun yıllar devam etmişti. Hatta bordo-mavili kulüp, 2010-2011 şampiyonluğunu almak için uluslararası mahkemelerde hak aramaya devam ediyor.

Aynı duruma maruz kalmak istemeyen Trabzonspor, bu sefer işi sıkı tutmak istiyor ve 2010-2011 dönemindeki kurulların, bu sezon görevde olmasına karşı çıkıyor.

Onuru korumak kimin görevi?

Yapılan hakem hatalarının ardından, lobisi olmayan hakemler bedel öderken, ilişkileri güçlü olan hakemlere ise hiçbir şey olmuyor. Asıl şaşırtıcı olan ise, hakemlere yaptırım uygulanmasına rağmen, kurulları yöneten isimler bu durumdan hiçbir şekilde etkilenmiyor.

Suat Arslanboğa’nın sözleşmesi hakemlik onurunu koruyamadığı gerekçesiyle feshedilirken, kurul yöneticileri görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Bordo-mavili kulübün başkanı Ağaoğlu, yine bu konuyla ilgili olarak önce futbolu yöneten kurullara bir yaptırım gelmesinin gerekliliğini vurgulayarak, “Peki ülke futbolunun onurunu korumak kimin görevi? Demek ki görevlerini bırakıp gitmesi gereken çok kişi var. Önce onlar gitsin, Arslanboğalar'a sonra geliriz" demişti.

Skandallar bitmiyor: MHK ve hakemlere güven yok Süper Lig’de geride kalan 10 haftada, futboldan çok hakem kararları ve VAR konuşuluyor. Hakemler profesyonelliğe geçtikten sonra eskiye oranla ekonomik olarak daha yüksek maç başı ücreti alıyorlar ancak yeterlililik konusunda ve yetenek anlamında standardın çok altındalar. Ligde henüz 10 hafta geride kalmışken maçların kaderini değiştiren pozisyonlar yaşandı, hakemler önemli hatalar yaptı ve futboldan daha çok hakem kararları konuşuldu. Hakem hatalarının minumuma indirilmesi için VAR devreye sokuldu ancak VAR mekanizmasıyla yeni skandallar ortaya çıkmaya başladı. Hatalı hakem kararlarına VAR kararları da eklenince MHK ve hakemlere güvensizlik iyice arttı. Ligde geride kalan haftalarda VAR’a rağmen öyle hatalar yapıldı, öyle hatalı kararlar verildi ki yeni mağduriyetlere neden oldu ve futbolda yine bir kaos ortamı oluşturuldu.ÇİFTE STANDART VARSüper Lig’de geçen sezon kullanılmaya başlanan Video Yardımcı Hakem Uygulaması’na (VAR) rağmen, hakemler çaldıkları düdüklerin ardından büyük sorunlar çıkarmaya ve sıralamayı belirlemeye devam etti. Geçen sezonki performansları nedeniyle Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a düdük astırıldı. Bunun yanı sıra, bu sezon Vodafone Parkt’a oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında Adem Ljajic’in eliyle ittiği hakem Suat Arslanboğa, pozisyonda kırmızı kart göstermediği için, sözleşmesi MHK tarafından feshedildi. Gerekçe ise hakem otoritesini sağlayamamasıydı. O pozisyonun bir benzeri geçtiğimiz hafta Kayserispor-Fenerbahçe maçında yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, hakem Arda Kardeşler’e omuz attı. Karşılığı sadece sarı kart. Şimdi akıllara gelen soru şu; Suat Arslanboğa’nın sözleşmesi feshedilirken, Arda Kardeşler konusunda nasıl bir yol izlenecek?KARARI KİM VERİYOR?Türk futbolunda yaşanan hakem skandalları saymakla bitmiyor. Verdiği skandal kararlar sonrası düdüğü asmak zorunda kalan birçok ismin yanı sıra, hatalı kararlara devam etmelerine rağmen dokunulmazlıkları olan ve görev almaya devam eden isimler de var. Orta hakemler, hatalı kararlarda fatura öderken, sıkıntılı maçlarda VAR’da görev alan hakemlere ise hiçbir yaptırım uygulanmıyor. İddiaya göre, hakem camiası içerisinde ahbap çavuş ilişkisi var ve yöneticilere yakınlığı bulunan bazı hakemlerin dokunulmazlığı bulunuyor. Cezai yaptırım gerektiren hatalarında bile, güvendikleri isimler devreye giriyor ve bu isimleri koruyor.YETERSİZLİKTEN DÜDÜK ASTILAR AMA YÖNETİCİ OLDULAR!Futbolumuzda yaşanan hakem skandalları son dönemle sınırlı değil. Geçmişte de birçok hatalı karara imza atan hakemlerin bazılarına düdük astırıldı, bazıları da baskılar nedeniyle görevi bıraktı. Yetersizlik nedeniyle görevi bırakan bazı isimler ise kurullara yönetici olarak geri döndüHAKAN SİVRİSERVİ2007-08 sezonunda Fenerbahçe-Kayserispor maçında yaptığı hata sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından istifaya zorlandı. Baskıya dayanamadı ve istifasını açıkladı.BÜLENT DEMİRLEK 2006-07 sezonundaki Galatasaray-Fenerbahçe ve 2007-08 sezonundaki Trabzonspor-Sivasspor maçlarının hakemiydi. İki maçta da çok büyük olaylar olmuş, Demirlek ilk maçı sonuna kadar oynatırken ikincisinde ise son saniyelerde maçı tatil etmişti. Özellikle Trabzonspor camiası ona çok tepkiliydi. TFF Başkanlığına Hasan Doğan’ın gelmesi sonu oldu. Önce hakem seminerine çağrılmadı, sonra Üst Klasman Hakemliği grubundan İl Hakemliği grubuna düşürüldü. Bu olaylar sonrasında düdüğünü astı.CEM PAPİLA Yönettiği tarihi (!) maçlarla son yıllara damgasını vuran FIFA hakemlerinden biriydi. Dönemin Ulusoy Federasyonu ve Çulcu MHK’sı tarafından FIFA kokartı elinden alınan Cem Papila’nın en büyük skandalı 2003-2004 sezonundaki olaylı Beşiktaş-Samsunspor maçı olarak hafzılarda yer alıyor.MUSTAFA ÇULCULevent Bıçakçı Federasyonu ve özellikle Ufuk Özerten MHK’sı ile yıldızı bir türlü barışmadı. Özerten’in MHK’nın başına gelmesine, “Bu Türk hakemliğinin ayıbıdır” diyerek tepki gösterdi. Ulusoy’un gitmesinden sonra dışlanan Mustafa Çulcu, sezon sonunu beklemeden ligin ortasında hakemliği bıraktı.METİN TOKATBir dönemin en popüler hakemlerinden biriydi. Haluk Ulusoy-Bülent Yavuz ikilisinin hışmına uğradı. Kokartı alındı. Dernek başkanlığı koltuğunu kaybetti. Ardından yeni Türkiye Futbol Federasyonu ve yeni MHK ile yeşil sahalara dönen Metin Tokat, Ulusoy’un tekrar göreve gelmesiyle “Bu platformda hakemlik yapmam düşünülemez” diyerek hem Federasyonu hem de Mustafa Çulcu MHK’sını protesto ederek hakemliği bıraktı.MUHİTTİN BOŞATHakemliği tam zamanında bıraktı bırakmasına ama bırakışı pek de iyi olmadı. Özellikle hakemliğinin son döneminde yönettiği Trabzonspor-G.Birliği ve G.Saray-F.Bahçe maçlarındaki yönetimi büyük tartışmalara neden oldu. Bu iki maç onun sezon sonunu beklemeden ligin ortasında yazılı bir açıklama yaparak hakemliğini noktalamasına yol açtı.ORHAN ERDEMİRFIFA hakemlerindendi. Önünde üç yılı daha olmasına rağmen ne bu süreyi ne de sezon sonunu beklemeden ligin ortasında düdüğünü astı. Levent Bıçakcı Federasyonu ve Ufuk Özerten MHK’sı tarafından istenmediğini anlamıştı. Tekrar kokart verilir diye beklediyse de hayaline ulaşamadı. FIFA listesine alınmamasının ardından sezon ortasında düdüğünü bıraktı.SELÇUK DERELİ Özellikle Fenerbahçe maçlarından sonra Aziz Yıldırım yönetimleri tarafından çok eleştirilen ve birçok davaya muhatap olan Dereli, 2009 yılında görevini bıraktığını açıkladı. O dönemde çoğu insan görevi bırakmasına anlam veremedi. Dereli bu durumu, “Şike pisliğine bulaşmamak için hakemliği bıraktım” diye açıkladı.VAHAP BEYAZOnun adı tribünlerin diline pelesenk oldu. 1997 yılında yönettiği İstanbulspor-Galatasaray maçı uzun yıllar hafızalardan silinmedi. Bu karşılaşmada Galatasaray lehine verdiği “ilginç penaltı kararının” sarı-kırmızılılara şampiyonluk yolunu açması, bu kararı yıllarca dillerden düşürmedi. Bu maçtaki yönetimi yıpranmasına ve hakemliği erken bırakmasına neden oldu.MUTLU ÇELİKHaluk Ulusoy’un adamı olarak tanındı. Levent Bıçakcı Federasyonu ve Sabri Çelik MHK’sı gelince kızağa çekildi. Dönemin MHK’sı hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı iki ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Hakem seminerine giderek Bıçakcı ve MHK Başkanı Sabri Çelik’in önünde, “Bugüne kadar hep masal anlattınız, anlatmaya devam edin. Ben hakemliği bırakıyorum” diyerek düdüğünü bıraktı.ALİ AYDINOrdu bölgesi, FIFA hakemlerindendi. MHK’nın gözdelerindendi. Ne var ki, Fenerbahçe-Ç.Rizespor maçında kural hatası yaptı. Maç tekrarlandı. Kendini toparlayamadı. Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında gösterdiği kötü yönetim sonrası sarı-kırmızılı camianın hedef tahtası haline geldi. G.Saray Başkanı Özhan Canaydın’ın “Artık Ali Aydın düdüğünü asmalıdır” şeklindeki sert çıkışından sonra, hakemliği bırakmasına daha dört yıl varken düdüğünü asmak zorunda kaldı.