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Batshuayi parlıyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü yakaladığı performansla takımını sırtlamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımla 17 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekiyor. Batshuayi'nin yakaladığı performansta teknik direktör Jorge Jesus da öne çıkıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Michy Batshuayi Fenerbahçe formasıyla kaç gol attı?
Batshuayi'nin Antalyaspor maçındaki gol sevinci.

Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ancak özellikle kritik maçlarda kaçırdığı gollerden sonra siyah-beyazlı taraftarlarla yıldızı barışmayan 29 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımda ise taraftarların gönlünde daha sezon bitmeden taht kurdu.

Batshuayi'nin performansında en önemli etkenlerden biri ise Portekizli teknik direktör Jorge Jesus olarak öne çıkıyor. Forvet oyuncularının rakamlarını yukarı çekmesiyle bilinen 68 yaşındaki teknik adam, Belçikalı golcüye de bu dokunuşu gerçekleştirdi. Jesus ile farklı bir kimliğe bürünen Batshuayi, Fenerbahçe ile 17 resmi maçta 13 gol attı. Belçikalı oyuncu, geçen sezon 42 maçta 14 gol atarken geçen sezon sergilediği performansını tüm istatistiklerde neredeyse ikiye katladı.

Derbide de gol atmayı hedefliyor

Batshuayi, Süper Lig'de pazar günü yapacakları Galatasaray derbisine konsantre olmuş durumda. Derbide de sahaya ilk 11'de çıkması beklenen 29 yaşındaki golcü futbolcu, "Galatasaray derbisinde gol ya da asist yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum. Ezeli derbide rakibimizi yenerek avantaj elde etmek istiyoruz. Derbide ağları havalandırmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Michy Batshuayi (@mbatshuayi)'in paylaştığı bir gönderi

ÖZET | Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2
SPOR
ÖZET | Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2


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