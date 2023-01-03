Spor ÖZET | Antalyaspor - Fenerbahçe 1-2
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ÖZET | Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 55. ve 62. dakikalarda Michy Batshuayi attı. Ayrıca Fenerbahçe'nin karşılaşmada 2 topu, Antalyaspor'un ise bir topu direkten döndü. Antalyaspor-Fenerbahçe maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor Fenerbahçe 1-2 maç özeti ve golleri izle: Süper Lig maç özetleri
Batshuayi'nin gol sevinci

Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 55. ve 62. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere Michy Batshuayi kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 14. dakikada Haji Wright kaydetti.

Maç fazlasıyla lider

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Antalyaspor ise 16 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak.

Antalyaspor-Fenerbahçe maç özeti

  • 10. dakikada Haji Wright'ın kafa pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Luiz Adriano'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
  • 11. dakikada Ferdi'nin ceza sahasında oluşturduğu karambol sonucu topu önünde bulan Joshua King'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
  • Antalyaspor'un golü 14. dakikada geldi. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
  • 20. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte uygun pozisyonda topla buluşan Bünyamin Balcı'nın bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
  • 43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.
  • 55. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Szalai'nin sağ kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Joshua King'in kafa vuruşunda top kale direğine çarptı. Dönen topu takip eden Batshuayi, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
  • 62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Antalyasporlu Güray Vural'a çarptı. Oyunun durmasının ardından hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesi sonucu topun Güray Vural'ın eline çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi, topu filelerle buluştu: 1-2
  • 70. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Ufuk Akyol'un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
  • 74. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek arka direkte topa iyi yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Fenerbahçeli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
  • 87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışına hareketlenen Serdar Aziz'in kale önünden vuruşunda kaleci Alperen Uysal, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
  • Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Antalyaspor-Fenerbahçe maç özeti izle

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının özetini izlemek için tıklayınız.
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