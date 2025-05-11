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Milli para karateciler Avrupa şampiyonu oldu

Milli para karateciler Avrupa şampiyonu oldu

20:2111/05/2025, Pazar
AA
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Milli para karateciler Avrupa şampiyonu oldu
Milli para karateciler Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda para karatede şampiyon oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 48 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye tüm kategorilerde, 4'ü altın, 2'si bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.


Para karatede Nesrin Cavadzade, Berkay Uslu ile 2 altın madalya alan Türkiye, takım halinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.


Erkekler katada Enes Özdemir ve kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer'le altın, katada ise Dilara Bozan ve Erkek Milli Takımı'yla (Emre Vefa Göktaş, Hüseyin Can Göksu) bronz madalya alan Türkiye, büyüklerde genel klasmanda altıncı sırayı aldı.

#Milli para karateciler
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