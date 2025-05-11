Milli para karateciler Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 48 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye tüm kategorilerde, 4'ü altın, 2'si bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.