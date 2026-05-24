Milli takımda şoke eden sakatlık! Gözyaşlarıyla idmanı bıraktı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanla gerçekleştirildi.
2026 Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda herkesi üzen bir sakatlık yaşandı. Mill yıldız, gözyaşları içinde antrenmanı terk etti.
A Milli Futbol Takımı'nın dün gerçekleştirdiği antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında ayağı zemine takılan Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etti. Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncunun büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Daha sonra yürümekte güçlük çeken Kerem, tesise götürüldü.
