Spor Cengiz Ünder attı, Marsilya geriden gelerek kazandı (ÖZET)
FUTBOL FUTBOL

Cengiz Ünder attı, Marsilya geriden gelerek kazandı (ÖZET)

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun ilk haftasında Marsilya, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Marsilya'nın ilk golü milli oyuncu Cengiz Ünder'den geldi. Montpellier-Marsilya maçının özetini ve Cengiz Ünder'in Marsilya'daki ilk golünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi DHA
Montpellier-Marsilya maçının özeti ve Cengiz Ünderin golünü izle
Cengiz Ünder ilk maçında fileleri havalandırdı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Montpellier, Marsilya'yı konuk etti. 30'uncu dakikada Luan'ın kendi kalesine attığı gol ile Montpellier 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 34'üncü dakikada Laborde'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 68'inci dakikada De La Fuente'nin altı pas üzerine çevirdiği topu arka direkte önünde bulunan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Marsilya farkı 1'e indirdi: 1-2.

75'inci dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisinin hemen önünde yer kalmasıyla kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Payet, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. 80'inci dakikada Marsilya öne geçti. Gueye'nin pasıyla ceza sahasına giren Payet'in sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3. Cengiz Ünder, 86'ncı dakikada yerini Luis Henrique'ye bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Marsilya, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Mücadele bir süre durdu

89'uncu dakikada saha içerisine atılan yabancı maddeler dolayısıyla maçın hakemi Jeremy Pignard, mücadeleyi durdurdu ve oyuncularla birlikte soyunma odasına gitti. Yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından önce iki takımın oyuncuları daha sonra ise hakemler sahaya geri döndü ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

  • Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Marsilya, evinde Bordeaux ile; Montpellier ise deplasmanda Reims ile karşı karşıya gelecek.

Burak Yılmaz'ın son dakikadaki golü son şampiyona puanı getirdi
SPOR
Burak Yılmaz'ın son dakikadaki golü son şampiyona puanı getirdi

Montpellier-Marsilya maçının özeti

Montpellier-Marsilya maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Cengiz Ünder'in attığı gol;



Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.