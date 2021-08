Cengiz Ünder attı, Marsilya geriden gelerek kazandı (ÖZET)

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Montpellier, Marsilya'yı konuk etti. 30'uncu dakikada Luan'ın kendi kalesine attığı gol ile Montpellier 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 34'üncü dakikada Laborde'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 68'inci dakikada De La Fuente'nin altı pas üzerine çevirdiği topu arka direkte önünde bulunan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Marsilya farkı 1'e indirdi: 1-2.

75'inci dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisinin hemen önünde yer kalmasıyla kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Payet, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. 80'inci dakikada Marsilya öne geçti. Gueye'nin pasıyla ceza sahasına giren Payet'in sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3. Cengiz Ünder, 86'ncı dakikada yerini Luis Henrique'ye bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Marsilya, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Mücadele bir süre durdu

89'uncu dakikada saha içerisine atılan yabancı maddeler dolayısıyla maçın hakemi Jeremy Pignard, mücadeleyi durdurdu ve oyuncularla birlikte soyunma odasına gitti. Yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından önce iki takımın oyuncuları daha sonra ise hakemler sahaya geri döndü ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Marsilya, evinde Bordeaux ile; Montpellier ise deplasmanda Reims ile karşı karşıya gelecek.

