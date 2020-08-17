Mustafa Cengiz: Sokağa atacak paramız yok

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Feghouli'nin Nisan ayından itibaren maaşını alamadığı yönünde çıkan haberler yanlış. Öyle bir şey yok."

"Mensah transferiyle ilgili Kayserispor'a teklifimiz olmadı. Transfer için biz Mensah'ı aramadık, oyuncu bizi aradı. Beşiktaş'ın Mensah'a teklifini duyduğumuz anda geri çekildik. Bizim duruşumuz budur. Fiyat yükseltmek için devreye girmeyiz."

"Bizim sokağa atacak kuruşumuz yok. Biz bugün 493 milyon ₺ harcama limitine sahipsek, 2 yılda uyguladığımız finansal yönetmelikler sayesinde oluşmuştur. Eğer beceri har vurup harman savurmak ise biz yönetim olarak beceriksiziz."

"Trabzonspor ve Galatasaray haricindeki takımlar yapılan transferlerin detaylarını paylaşmıyorlar."

"40 milyon euroluk bir hedefimiz var. Bunu tutturmaya çalıştırıyoruz ama en efektif kadroyu oluşturmayı çalışıyoruz. Geçenlerdeki açıklamamda Lemina gündemimizde yoktu, bugün gündemimizde."

