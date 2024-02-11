Okan Buruk'tan zemin eleştirisi: 'TFF'ye olumsuz yazacak'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 25. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.





Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Okan Buruk'un açıklamaları:

'Zemin bakıma alındı ama toparlanacağını düşünmüyorum'

"Sıkışık fikstür var, zeminler önem kazanıyor. İmaj olarak Türkiye Kupası maçının da orada oynanması yanlıştı. Gençlerbirliği'nde büyük sakatlıklar da olabilir. Emre Hoca da zeminin kötülüğünden bahsetti. Ankaragücü oynayan bir takım, onlar için de zeminin kötü olması iyi bir şey değil. TFF'nin oyuncuları koruması lazım. 3-4 ay sonra milli maçlar var. Zemin bakıma alındı ama toparlanacağını düşünmüyorum. Kararı TFF verecek. Nerede olursa oynayacağız. Önemli olan sağlık ve futbolun kalitesi. Olumsuz olursa TFF'ye yazar. Kötü ve sakatlık riski oluşturacak zeminde oynarsak bu TFF'ye olumsuz yazacak bir şey"





'Oyuncuların durumlarına bakacağız'

"Derrick Köhn daha dün geldi, kısa bir antrenman yaptı. Bir anda oyunun içerisine koymak istemedim. Berkan Kutlu, Deniz Türüç'ü tanıyan ve ne yapacağını bilen oyuncu. İhtiyaç olsa, alabilirdik. Serge Aurier, Afrika Kupası'nda finale çıkacak. Sonra hızlı şekilde gelecek ve bir sonraki maçta kadroda olacak. Durumuna bakacağız"

'Zaman geçtikçe iyileşiyor ama hala tam kapasitesinde değil'

"Santrfor hep beslenme ister. Bunu bazen kendisi yaratır bazen arkadaşları yaratır. Gol atmayan forvet oyuncusu mutsuz olur, bu gayet normal ama Mauro Icardi bizim oyunumuza önde yaptığı baskıyla destek verdi. Ceza sahasında 1-2 kere top geldi, daha fazla top getirmemiz lazım. %100'ünde değil, bunu da net şekilde bilelim. Önemli sakatlık geçirdi ve öyle oynadı. Zaman geçtikçe iyileşiyor ama hala tam kapasitesinde değil. Şu an iğnesiz oynuyor, fiziksel olarak daha da üstüne çıkacak. Ona daha net pozisyonlar oluşturmamız gerekiyor. İstatistikler de bunu söylüyor"





'Girdiğimiz pozisyonları atmalıyız'

"İki takım kazanıyor ama ligde ne olacağı belli değil. Ana düşüncemiz puan farkıyla öne geçmek. Bütün maçları kazanırsak şampiyon oluyoruz. Bizim için hedef bu. İkinci yarı 6 maç üst üste kazandık. Onlar mı kaybeder, biz mi kaybederiz... Futbol bu. Futbolun içerisinde birçok şey var. Bizim hedefimiz kazanmak, averaj kalır mı, kalmaz mı bilemem. Doğrusu girdiğimiz pozisyonları atmalıyız"



















