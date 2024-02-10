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Galatasaray sahasında Başakşehir'i iki golle devirdi |ÖZET

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve üst üste 6. galibiyetini aldı. Galibiyeti getiren golleri dakika 25' Barış Alper Yılmaz ve 31' Dries Mertens kaydetti. Bu galibiyetle birlikte puanını 66'ya yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galatasaray - Başakşehir maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden göz atabilirsiniz.

21:01 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:08 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 25. haftasında evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı.


Galibiyeti getiren golleri dakika 25' Barış Alper Yılmaz ve 31' Dries Mertens kaydetti.


Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte puanını 66'ya yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.


Galatasaray önümüzdeki hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.


GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

25. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun gönderdiği top savunmadaki Ba'dan sekti. Pozisyonu takip eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında Lucas Lima ile girdiği ikili mücadelede topu aldı. Altıpas önünde sırtı kaleye dönük kalan Barış Alper, sağından dönerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

31. dakikada sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Başakşehir savunmasının çıkarken kaybettiği topu alan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalabalık savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak, yakınlardaki Mertens'in önünde kaldı. Belçikalı yıldızın şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde sol çaprazda yeniden alan Mertens'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

37. dakikada ev sahibi ekip net bir gol şansından yararlanamadı. Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Dubois'dan kaptığı topla hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun yerden pasında top ceza sahası içi sol çaprazdaki Barış Alper'e geldi. Barış, açısı daha uygun olan Mertens'i gördü. Belçikalı futbolcunun uygun durumda altıpas gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek önemli bir tehlikeyi savuşturdu.

41. dakikada Emirhan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kemen sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun vuruşunda top zamanında kalesinden çıkarak açıyı daraltan Muslera'dan kornere çıktı.

Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı takım 2-0 önde girdi.


GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Başakşehir maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG

SÜPER LİG 25. HAFTA SONUÇLARI

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



#Galatasaray
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
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