Galatasaray, Trendyol Süper Lig 25. haftasında evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı.

25. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun gönderdiği top savunmadaki Ba'dan sekti. Pozisyonu takip eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında Lucas Lima ile girdiği ikili mücadelede topu aldı. Altıpas önünde sırtı kaleye dönük kalan Barış Alper, sağından dönerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

37. dakikada ev sahibi ekip net bir gol şansından yararlanamadı. Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Dubois'dan kaptığı topla hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun yerden pasında top ceza sahası içi sol çaprazdaki Barış Alper'e geldi. Barış, açısı daha uygun olan Mertens'i gördü. Belçikalı futbolcunun uygun durumda altıpas gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek önemli bir tehlikeyi savuşturdu.