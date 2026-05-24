Onana Trabzonspor'a veda etti: Görev tamamlandı

20:4024/05/2026, Pazar
AA
Andre Onana, Trabzonspor formasıyla 33 maça çıktı.
Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu kaleci Andre Onana, bordo-mavili kulübe veda mesajı yayımladı.

Kaleci Andre Onana, Trabzonspor'a veda etti. Kamerunlu eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'da oynamaktan mutlu olduğunu belirtti.


Trabzonspor'un kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'yla birlikte fotoğraflarını paylaşan 30 yaşındaki Onana, "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Her şeyin en iyisi" ifadesini kullandı.





