Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu

09:3023/05/2026, Cumartesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 10. kez mutlu sona ulaşan Trabzonspor, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Bordo-mavili takımın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u devirerek 10. kez kupayı müzesine götürdü. Karadeniz devi böylece UEFA Avrupa Ligi'ne katılım bileti aldı. Bordo-mavililer organizasyona play-off turundan dahil olacak. İşte NTV Spor'un haberine göre Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

Kupa 2'ye play-off turundan başlayacak olan Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı kura çekimi 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Bordo-mavililer bu turu geçmesi durumunda lig aşamasında mücadele edecek, elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına dahil olacak. İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki 14 muhtemel rakibi...

Braga (Portekiz), Rangers (İskoçya), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka)

PAOK (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Shamrock Rovers (İrlanda), KuPS Kuopio (Finlandiya), Hapoel Be'er Sheva (İsrail)

Drita (Kosova), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Borac Banja Luka (Bosna Hersek), St. Truiden (Belçika).

