ASYA LİGLERİ

Özbekistan'da Şota fırtınası: 3. kupayı da aldı

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nın ardından Lig Kupası'nı da kazandı.

Haber Merkezi AA
Trabzonspor'un efsane futbolcularından Şota, Türkiye'de teknik direktör olarak da görev almıştı.

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Şota, Türkiye'de teknik direktör olarak da görev almıştı.

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde 69 puanla elde ettiği lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nı kazanmasının ardından bu yıl ilk defa oynanan Lig Kupası'nın da sahibi oldu.

Taşkent ekibi Pakhtakor, bu yıl ilk defa düzenlenen Lig Kupası'nın finalinde AGMK takımı ile karşılaştı. Rakibini 6-2 yenen Pakhtakor, Lig Kupası'nı kazanan ilk takım unvanını elde etti.

Pakhtakor, geçen ay Özbekistan Kupası finalinde de AGMK ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 yenerek 12. kez Özbekistan Kupası'nı elde etmişti.

Pakhtakor takımının kupa sevinci
Pakhtakor takımının kupa sevinci
AA

En iyi sezonum

Şota Arveladze, takımının Lig Kupası'nı kazanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce teknik direktörlük kariyerinde başarılı dönemlerinin olmasına rağmen şampiyonluk yaşamadığını kaydederek, bu yılın teknik adamlık kariyerindeki en iyi sezon olduğunu ifade etti.

  • Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.

Şota, bir sezona 3 kupa sığdırdı.
Şota, bir sezona 3 kupa sığdırdı.


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