Penaltı ve kırmızı kart VAR'dan döndü

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'un sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta ilginç bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, mücadelenin 24. dakikasında ceza sahası içerisinde Kitsou'ya faul yaptığı gerekçesiyle Antalyasporlu Eren Albayrak'a kırmızı kartını çıkardı ve penaltı noktasını gösterdi.

VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu kenardan tekrar izleyen Halil Umut Meler, kartı ve Ankaragücü lehine verdiği penaltıyı iptal etti ve Eren Albayrak'ı oyuna geri çağırdı.

Tünel girişinde heyecanla hakem kararını bekleyen Eren Albayrak, oyun alanına geri döndü ve mücadele 11'e 11 devam etti.

Antalyaspor - Ankaragücü (CANLI) Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.İlk 11'lerAntalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Fredy, Amilton, Omar, Podolski, JahovicAnkaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Atakan, Orkan, Assane, Alper, Saba, Bolingi



