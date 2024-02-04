Trendyol Süper Lig 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri dakika 4' Umut Nayir, 70' Halil Akbunar, 74' Mame Thiam ve 82' Nuno attı. Siyah-beyazlılar, ligde iki maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 35 puanla 4. sırada kaldı. Pendikspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna göz atmak için haberin içerisine bakabilirsiniz.