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Spor

Pendikspor evinde 10 kişi kazandı: Adana Demirspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Pendikspor evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Maç ev sahibi Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 11' Abdoulay Diaby, 22' Umut Nayir ve 90+10' Nani'den geldi. Maçın 72. dakikasında Halil Akbunar yaptığı faul sonucu kırmızı kart görerek Pendikspor'u 10 kişi bıraktı. Pendikspor bu sonuçla puanını 26'ya yükselterek 16. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 31 puanla 9. sırada yer aldı. Pendikspor - Adana Demirspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:46 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 15:47 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Pendikspor evinde Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
Pendikspor evinde Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig 24. haftasında Pendikspor evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Ev sahibi Pendikspor 10 kişi kaldığı maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve ligde 26 puana yükselerek küme hattından kurtuldu. Pendikspor - Adana Demirspor maç özeti haberimizde.

PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

Pendikspor - Adana Demirspor maç özetini izlemek için

PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 24. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI








#Pendikspor
#Adana Demirspor
#Süper Lig
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