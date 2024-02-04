Pendikspor evinde Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig 24. haftasında Pendikspor evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Ev sahibi Pendikspor 10 kişi kaldığı maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve ligde 26 puana yükselerek küme hattından kurtuldu. Pendikspor - Adana Demirspor maç özeti haberimizde.
PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ
PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ
PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU
PENDİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 24. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
TRENDYOL SÜPER LİG 24. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Pendikspor
#Adana Demirspor
#Süper Lig
25 dakika önce