Premier Lig'e veda eden son takım belli oldu

21:43 24/05/2026, Pazar
West Ham'lı oyuncular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
West Ham United, Leeds United'ı 3-0 yenmesine rağmen Premier Lig'den düştü. Tottenham, Everton karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle lige tutunmayı başardı.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United konuk ettiği Leeds United'ı 3-0 yenmesine rağmen lige veda etti.


Tottenham konuk ettiği Everton karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Premier Lig'de kalmayı başardı.


Ligden düşen son takım West Ham United 39 puan, Tottenham ise 41 puanla sezonu kapattı.


Son hafta öncesinde Wolverhampton ve Burnley'nin lige veda etmesi kesinleşmişti.




