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Radamel Falcao için kariyerinde bir ilk: Avrupa'da ilk defa kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı maçta müthiş bir gole imza atan Radamel Falcao sonrasında ise ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan bu konuyla ilgili futbol yorumcuları da değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcao, Avrupa kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.

Radamel Falcao, Avrupa kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Erzurumspor ile oynanan maçta sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü attı. Ancak tecrübeli futbolcu ikili mücadele esnasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

  • Radamel Falcao, Güney Amerika kıtasında River Plate forması giydiği dönemde iki kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Kolombiyalı yıldız kariyerinin büyük bir kısmını geçirdiği Avrupa kıtasında ilk defa kırmızı kart gördü.

Falcao'nun gördüğü ikinci sarı kart için yapılan yorumlar;

Fatih Terim;

  • "Falcao'nun pozisyonunda sarı kartlık bir şey yok. 10'a 11 antrenmanlar yapmalıyız. Herhalde dediler ki bu Falcao hayatında atılmadı, biz atalım rekor biz de olsun."

Rıdvan Dilmen;

  • "Falcao'nun golünü Türkiye'de benim diyen oyuncu kolay kolay atamaz. Kırmızı karta gelirsek böyle kırmızı kart verilmez. Çok basit bir kart. Bu tarz pozisyonlarda ikinci sarı kartın çıkmasına anlam veremiyorum"

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