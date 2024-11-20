Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Tenis
Tenisin efsanevi matadoru 38 yaşında kariyerini noktaladı

Tenisin efsanevi matadoru 38 yaşında kariyerini noktaladı

11:2020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tenis dünyasında "Toprak Kortun Kralı" olarak bilinen Rafael Nadal tenisi bıraktı.
Tenis dünyasında "Toprak Kortun Kralı" olarak bilinen Rafael Nadal tenisi bıraktı.

Tenis dünyasında "Toprak Kortun Kralı" olarak bilinen Rafael Nadal tenisi bıraktı. Davis Cup çeyrek finalinde oynanan Hollanda-İspanya karşılaşmasının ardından 38 yaşındaki sporcu duygusal bir veda yaşadı. Peki, Rafael Nadal kimdir, başarıları neler? İşte kariyeri hakkında tüm bilgiler.

38 yaşındaki efsane sporcu Rafael Nadal, Davis Cup çeyrek finalinde oynanan Hollanda-İspanya karşılaşmasının ardından tenise veda etti. 14'ü Fransa Açık'ta olmak üzere 22 Grand Slam şampiyonluğu yaşayan Nadal, 1 kez olimpiyat altını kazanmıştı.

RAFAEL NADAL’DAN DUYGUSAL VEDA

Davis Kupası Finali, İspanya'nın Malaga kentinde bulunan Jose Maria Martin Carpena Arena'da devam ediyor.

Çeyrek final mücadelesinde Rafael Nadal, İspanya'nın Hollanda'ya elenmesiyle kariyerinin son maçına çıkarak kortlara veda etti.

RAFAEL NADAL KİMDİR, BAŞARILARI NELER?

Rafael Nadal, spor dünyasında "Toprak Kortun Kralı" olarak anılan, 3 Haziran 1986 doğumlu İspanyol profesyonel tenisçidir. Kariyeri boyunca üstün başarıları ve rekorlarıyla modern tenis tarihine damga vurmuş bir sporcu olan Nadal, yalnızca korttaki başarılarıyla değil, aynı zamanda azmi, mütevazılığı ve spor ahlakıyla da milyonların sevgisini kazanmıştır.

Kariyer Başlangıcı ve Yükselişi

Rafael Nadal, 4 yaşında tenis oynamaya başladı. Amcası Toni Nadal, Nadal'ın ilk ve en uzun süreli antrenörü oldu. Henüz genç yaşında yeteneğiyle dikkat çeken Nadal, 15 yaşında profesyonel tenis kariyerine adım attı. İlk ATP maçını 2002 yılında 16 yaşında kazandı ve bu başarı, onun potansiyelini tüm dünyaya gösterdi.

Nadal, ilk Grand Slam şampiyonluğunu 2005 yılında Roland Garros'ta kazandı. Henüz 19 yaşındayken elde ettiği bu zafer, onun toprak kortlardaki hakimiyetinin başlangıcı oldu. Aynı yıl ATP sıralamasında hızla yükseldi ve dünyanın en iyi tenisçileri arasına adını yazdırdı.

Kariyer Başarıları ve Rekorları

Rafael Nadal, toplamda 22 Grand Slam şampiyonluğu ile (2024 itibarıyla), bu alanda tenis tarihinin en başarılı sporcularından biridir.

Özellikle Roland Garros'taki 14 zaferi, eşi benzeri görülmemiş bir başarı olarak kabul edilir. Nadal'ın kariyerinden bazı önemli başarılar şunlardır:

22 Grand Slam Şampiyonluğu:

> Roland Garros: 14 kez

> Wimbledon: 2 kez

> US Open: 4 kez

> Australian Open: 2 kez

92 ATP Şampiyonluğu

Altın Olimpiyat Madalyası (2008 Pekin Tekler, 2016 Rio Çiftler)

36 Masters 1000 Şampiyonluğu

Nadal, kortlardaki başarısının yanı sıra, yıllarca süren sakatlıklara ve zorlu rakiplerine rağmen spor tutkusunu ve azmini koruyarak "asla pes etmeyen" bir sporcu olarak öne çıktı.



#Rafael Nadal
#Toprak Kort
#Davis Cup

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye 24 bin TL'ye kadar ödeme için liste açıklandı