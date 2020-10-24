Galatasaray'ın Erzurumspor maçında 2-1 kazanmasının ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, açıklamalarda bulundu. Dilmen'in sarı kırmızılıların defans oyuncusu Marcao için yaptığı yorumlar sosyal medyada tepki çekti.

İşte Rıdvan Dilmen'in Galatasaraylı Marcao için söyledikleri;

“Marcao çok dağınık. Medyada Beckenbauer falan yapıyorlar ama Marcao normal bir futbolcu. Dağınık, Anadolu takımlarında olsa senede 5 kez kırmızı kart görür. 9 milyon euro falan diyorlar ya yanında birini daha verin gönderin"

Galatasaray'da Marcao için yaz transfer döneminde Roma'dan transfer teklifi geldiği iddia edilmiş teknik direktör Fatih Terim ise 'Marcao için söylenen rakamların az olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Radamel Falcao için kariyerinde bir ilk: Avrupa'da ilk defa kırmızı kart gördü Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Erzurumspor ile oynanan maçta sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü attı. Ancak tecrübeli futbolcu ikili mücadele esnasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.Radamel Falcao, Güney Amerika kıtasında River Plate forması giydiği dönemde iki kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Kolombiyalı yıldız kariyerinin büyük bir kısmını geçirdiği Avrupa kıtasında ilk defa kırmızı kart gördü.Falcao'nun gördüğü ikinci sarı kart için yapılan yorumlar;Fatih Terim;"Falcao'nun pozisyonunda sarı kartlık bir şey yok. 10'a 11 antrenmanlar yapmalıyız. Herhalde dediler ki bu Falcao hayatında atılmadı, biz atalım rekor biz de olsun."Rıdvan Dilmen;"Falcao'nun golünü Türkiye'de benim diyen oyuncu kolay kolay atamaz. Kırmızı karta gelirsek böyle kırmızı kart verilmez. Çok basit bir kart. Bu tarz pozisyonlarda ikinci sarı kartın çıkmasına anlam veremiyorum"📸 O AN! @Falcao'nun gol vuruşu ve ardından yaşadığı sevinç! 🐅💪 #ERZvGS #ElTigre pic.twitter.com/XoCqrqLJWC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 24, 2020

Galatasaray Erzurum'da 10 kişi kazandı: 3 puanı getiren gol Falcao'dan Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılarda maçın son çeyreğini 10 kişi tamamladı.Karşılaşmadan dakikalar;3. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü.21. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada İbrahim Akdağ ile girdiği mücadele topu almayı başaran Babel'in pasında Belhanda topla buluştu. Belhanda'nın ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan topla buluşturduğu Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Farnolle müdahale etse de meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.Gol sonrasında ev sahibi ekibin itirazları sonucu VAR odasıyla görüşen hakem Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi ve golü verdi.33. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta, top kalenin üzerinden auta gitti.38. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Novikovas'ın verdiği pasla topla buluşan Ricardo Gomes'in, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.43. dakikada topla ceza sahası içinde Marcao ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde kaldı. İtirazlar üzerine VAR'a giderek inceleme yapan Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.45. dakikada Novikovas'ın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 1-1.50. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı gelişen atağında Visca, sol kanattan bindiren Deniz'e pasını attı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı, yan direğe de çarpan top auta gitti.60. dakikada Antalyaspor ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Podolski hızla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Podolski'nin ceza sahası içerisinde ayak içiyle attığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.83. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e yükseltti. İrfan Can, ceza sahası içerisindeki Demba Ba'ya aşırtma pasını attı. Demba Ba rakibine rağmen şutunu attı, kaleci Boffin'den dönen topa Giuliano vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-1.Mücadele turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/1KPDywTHQ5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2020 Erzurumspor'un penaltısında Arda Kardeşler gündem oldu: Rekor kırıldı

Galatasaray'ın kaptanı değişti: Fatih Terim'den dikkat çeken kararlar Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Erzurumspor ile oynanan maç öncesinde kritik değişikliklere imza attı. Fatih Öztürk'ün geçtiğimiz hafta yediği gollerden sonra tecrübeli teknik adam Okan Kocuk'u 11'e aldı.Bununla birlikte son haftaların tartışılan ismi Younes Belhanda da Erzurumspor maçının 11'inde yer aldı. Faslı yıldız bu karşılaşmaya kaptanlık pazubandıyla çıkacak.Terim, 10 numaralı oyuncunun daha fazla sorumluluk almasını istediği için kaptanlık pazubandıyla ilgili kararını bu yönde verdi. Galatasaray'ın Erzurum maçı 11'i şöyle;Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.Galatasaray'ın yedekleri;Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Diagne.



