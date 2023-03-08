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Spor

Rıza Çalımbay: Milli maç havasında oynayacağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda yarın deplasmanda oynayacakları Fiorentina maçıyla ilgili, "Dikkatli bir şekilde oynayıp buradan istediğimiz bir avantajla dönmek istiyoruz. Bunu yapacak güçte bir takımız. Ben takımıma güveniyorum" dedi.

21:13 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Fiorentina maçı öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Issac Cofie, Artemio Franchı Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''Milli maç havasında oynayacağız''

Rıza Çalımbay, zor bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "Biz nasıl bir maç oynayacağımızın farkındayız. Fiorentina gerçekten iyi bir takım. Tabi ki ligde de istedikleri yerlerde değiller ama son maçlara bakıldığı zaman çok formda bir takımla maç yapacağız. Onun için her türlü dikkat etmemiz gerekiyor. Biz üç seneden beri de Avrupa'ya gidiyoruz, çok güzel de maçlar oynadık. İyi yerlere kadar da geldik. Kura çekildiğinde zayıf takım yoktu, hepsi kuvvetli takımdı. Hakikaten çok kaliteli oyunculara sahipler. Kendi sahalarında da iyi oynuyorlar. İlk maçla bitmeyecek, burada ilk yarıyı Türkiye'de de ikinci yarıyı oynayacağız. Bizim burada ki tek amacımız iyi bir şekilde ayrılmak. Disiplinli bir takım olduğu için bizimde aynı şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Disiplinli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde oynayıp buradan istediğimiz bir avantajla dönmek istiyoruz. Bunu da yapacak güçte bir takımız. Ben takımıma güveniyorum. Biz buraya gelirken grup lideri olarak geldik. Biz milli maç havasında oynayacağız. Takımın gücünü ve kendi gücümüzü biliyoruz." dedi.

Issac Cofie ise, "Bizim için yarın önemli bir maç olacak. İyi oynayacağımıza eminim. Hiçbir şeyden korkmuyorum. İyi oynayacağız ve inşallah kazanacağız. Türk futbolu ile İtalya futbolu farklı" diye konuştu.



#Rıza Çalımbay
#Sivasspor
#Fiorentina
1 saat önce
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Rıza Çalımbay: Milli maç havasında oynayacağız
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