Rıza Çalımbay: VAR aslında çok güzel de bizimkiler kullanamıyor

Süper Lig'de 12. haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çok faydalı olduğunu ancak Süper Lig'de kullanımında sorunlar olduğunu söyledi.

Rıza Çalımbay, İstanbul'daki evinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "VAR aslında çok güzel de bizimkiler kullanamıyor." dedi. VAR odasında bulunan hakemlerin ayrı bir kategoride olması gerektiğini belirten Çalımbay, şöyle konuştu:

"Onların maç yönetmemesi, düdük çalmaması gerekiyor. Onlar sadece VAR'la ilgilenmeliler. VAR'ı iyi kullanırsak bize çok büyük faydası var. İki sene önce Kasımpaşa'dayken Deniz Çoban bir penaltı kararını yanlış verdi, bizden özür dileyip hakemliği bıraktı. VAR'a gitseydi, penaltı değildi, şu anda Deniz Çoban maç yönetiyordu. O yüzden VAR hakemler için nimet. Bunu sadece iyi kullanacaklar o kadar, başka bir şey yok. Hakemlerin yüzde 90'ı çok iyi maç yönetiyorlar ama bir hata yapıyor, bitiyor. Örnek Alanya maçı. Halil Umut Meler, çok güzel maç yönetti ama bizim golü iptal etti. Düdüğünü çalmasa gol. Bırak girsin top, sonra VAR'a git. Bu kadar basit. Bir hata yaptı, bütün maçta kötü gibi gözüktü."

1⃣ Liderlik pozu 💪 #GösterGücünü pic.twitter.com/7NUe48AH5h — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 9, 2019

"Şampiyonluğa gitmek öyle kolay değil"

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturmalarının başarı olduğunu ancak bunu devam ettirmelerinin daha önemli olduğunun altını çizerek, "Ligin daha ortaları bile olmadı. Her şeyden önce çok iyi bir arkadaşlık ortamı, çok istikrarlı bir yönetim ve çok iyi bir çalışma ortamımız var. Tabii ki arkadaşların gösterdikleri performans, kapasitelerinin üzerine çıkarak oynamaları ve her maçı isteyerek oynamaları da etkili. İnşallah bunu sonuna kadar devam ettiririz. Şu anda iyi bir konumdayız, belki de kimsenin beklemediği şekilde bir konum oldu. Ama bizim havaya girecek lüksümüz yok. Oyunumuzun çok üstüne çıkmamız ve daha fazla çalışmamız gerek ki bu yerimizi koruyalım. Aşağıya baktığınızda herkes sırayla geliyor, puan farkı çok az." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hakkında konuşmanın şu an için çok erken olduğunu vurgulayan Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lider olunca hemen şampiyonluk havasına girmek doğru değil. Şampiyonluğa gitmek öyle kolay değil. Çok şey ister. Bir kere kadronun geniş olması ve kaliteli oyuncular olması gerekiyor. Oynadığımız oyunun çok üstüne çıkıp, bariz hatalar yapmamamız gerekiyor ki sonu mutlu olsun. Sakatlıklar, cezalar da olabilir ama kulübümüzde oyuncu arkadaşlarımızın maddi anlamda sıkıntısı olmuyor. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Kulübün çok güzel bir havası var, yönetim yıllardan beri aynı. Bunlar avantaj ama futbolda dünle yaşanmıyor, önümüze bakmak gerekiyor. Önümüzde çok zorlu maçlar ve yol var. Tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bunların hepsini yapmaya çalışacağız."



