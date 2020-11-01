SÜPER LİG

Rizespor Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Remy atıyor, Rizespor kazanıyor

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Rizespor, mücadeleyi 1-0 kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Remy, golleriyle Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başardı.

Remy, golleriyle Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başardı.

Fotoğraf: Aytekin KALENDER / DHA

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor ile Kayserispor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

7. maçında 6. golünü attı

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 33. dakikada Loic Remy kaydetti. Fransız yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Henrique'nin golü ofsayta takıldı

Kayserispor'un Pedro Henrique ile 90+1. dakikada bulduğu gol, VAR'da yapılan inceleme sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

  • 1-0 biten maçın sonucunda Rizespor puanını 11'e yükseltti. Maç eksiği bulunan Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

Maneul Fernandes'in görüntüsü dikkati çekti: 'Sumo güreşçisi gibi'
Maneul Fernandes'in görüntüsü dikkati çekti: 'Sumo güreşçisi gibi'

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren maçta sarı-kırmızılıların yeni transferi Manuel Fernandes'in görüntüsü dikkati çekti.Mücadeleye 11'de başlayan yıldız futbolcu ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamazken, Beşiktaş'taki eski fit görüntüsünü arattı.Sosyal medyada Fernandes için çarpıcı yorumlar yapıldı.İşte o paylaşımlardan bazıları;Manuel Fernandes sumo güreşçisi gibi gözüküyor ya la.&mdash; Cüneyt Kaşeler (@cuneytkaseler) November 1, 2020 Manuel Fernandes ne kadar kalınlaşmış 😨&mdash; MelihRomanRiquelme (@Melooo77) November 1, 2020 Kanka manuel fernandes ölmüş gömeni yok. Bjkdeki halinden eser kalmamış&mdash; Kafası karışık insan (@kafas_insan) November 1, 2020 Manuel Fernandes baya bitik duruyor&mdash; Armağan The Spongeworthy ➐ (@soulofnine) November 1, 2020 Kayseri’de ki 6 numara Manuel Fernandes eski BJK Li olan fernandes mi?&mdash; tarik (@tarik_nazBs) November 1, 2020 Kayseri maçında Manuel Fernandes’i izliyorum. yeri geliyor kendi ceza sahasının önünde 3 oyuncuyu çalımlamaya çalışırken top kaybediyor, yeri geliyor bütün rakip takımı ipe dizip 3’e 3 pozisyonda alakasız bir şut atıyor. allah teknik direktörüne sabır versin...&mdash; Vasili Kuryakin (@vasili_kuryakin) November 1, 2020 Manuel Fernandes'ten muhteşem gol: Klasını konuşturmaya başladıRizespor-Kayserispor CANLI

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yenilmez şampiyon Khabib Nurmagomedov, kariye...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.