Remy atıyor, Rizespor kazanıyor

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor ile Kayserispor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

7. maçında 6. golünü attı

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 33. dakikada Loic Remy kaydetti. Fransız yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Henrique'nin golü ofsayta takıldı

Kayserispor'un Pedro Henrique ile 90+1. dakikada bulduğu gol, VAR'da yapılan inceleme sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

1-0 biten maçın sonucunda Rizespor puanını 11'e yükseltti. Maç eksiği bulunan Kayserispor ise 6 puanda kaldı.