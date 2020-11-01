Maneul Fernandes'in görüntüsü dikkati çekti: 'Sumo güreşçisi gibi'

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren maçta sarı-kırmızılıların yeni transferi Manuel Fernandes'in görüntüsü dikkati çekti.
Mücadeleye 11'de başlayan yıldız futbolcu ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamazken, Beşiktaş'taki eski fit görüntüsünü arattı.
Sosyal medyada Fernandes için çarpıcı yorumlar yapıldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları;
Manuel Fernandes sumo güreşçisi gibi gözüküyor ya la.
Manuel Fernandes sumo güreşçisi gibi gözüküyor ya la.— Cüneyt Kaşeler (@cuneytkaseler) November 1, 2020
Manuel Fernandes ne kadar kalınlaşmış 😨
Manuel Fernandes ne kadar kalınlaşmış 😨— MelihRomanRiquelme (@Melooo77) November 1, 2020
Kanka manuel fernandes ölmüş gömeni yok. Bjkdeki halinden eser kalmamış
Kanka manuel fernandes ölmüş gömeni yok. Bjkdeki halinden eser kalmamış— Kafası karışık insan (@kafas_insan) November 1, 2020
Manuel Fernandes baya bitik duruyor
Manuel Fernandes baya bitik duruyor— Armağan The Spongeworthy ➐ (@soulofnine) November 1, 2020
Kayseri’de ki 6 numara Manuel Fernandes eski BJK Li olan fernandes mi?
Kayseri’de ki 6 numara Manuel Fernandes eski BJK Li olan fernandes mi?— tarik (@tarik_nazBs) November 1, 2020
Kayseri maçında Manuel Fernandes’i izliyorum. yeri geliyor kendi ceza sahasının önünde 3 oyuncuyu çalımlamaya çalışırken top kaybediyor, yeri geliyor bütün rakip takımı ipe dizip 3’e 3 pozisyonda alakasız bir şut atıyor. allah teknik direktörüne sabır versin...
Kayseri maçında Manuel Fernandes’i izliyorum. yeri geliyor kendi ceza sahasının önünde 3 oyuncuyu çalımlamaya çalışırken top kaybediyor, yeri geliyor bütün rakip takımı ipe dizip 3’e 3 pozisyonda alakasız bir şut atıyor. allah teknik direktörüne sabır versin...— Vasili Kuryakin (@vasili_kuryakin) November 1, 2020
Yorum