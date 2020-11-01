SÜPER LİG

Maneul Fernandes'in görüntüsü dikkati çekti: 'Sumo güreşçisi gibi'

Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli yıldızı Manuel Fernandes'in Çaykur Rizespor'la oynanan maçtaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 34 yaşındaki futbolcu için 'çok kilo almış' yorumları yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernandes'in müsait pozisyonda çektiği şut auta gitti.

Fernandes'in müsait pozisyonda çektiği şut auta gitti.

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren maçta sarı-kırmızılıların yeni transferi Manuel Fernandes'in görüntüsü dikkati çekti.

Mücadeleye 11'de başlayan yıldız futbolcu ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamazken, Beşiktaş'taki eski fit görüntüsünü arattı.

Sosyal medyada Fernandes için çarpıcı yorumlar yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Fernandes'in fizik olarak eski günlerinin uzağında olduğu görüldü.
Fernandes'in fizik olarak eski günlerinin uzağında olduğu görüldü.
İHA

Manuel Fernandes'ten muhteşem gol: Klasını konuşturmaya başladı
Manuel Fernandes'ten muhteşem gol: Klasını konuşturmaya başladı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı günde çift idman yaparak değerlendiren Kayserispor, antrenmanlarını Kadir Has Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde dün akşam yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı takım çift kale maç yaptı.Mavi ve beyaz takımın karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Manuel Fernandes adeta kalitesini konuşturdu. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu savunmaya rağmen, Silviu Lung’un koruduğu kaleye muhteşem bir gol attı. Fernandes’in çektiği şutta top 90’a giderken, kaleci Lung çaresiz kaldı.Takım arkadaşları attığı güzel gol sonrasında Fernandes’i tebrik etti.İşte Manuel Fernandes'in idmanda attığı o gol;Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 5 gole sahne oldu: Yeni transferler dikkat çekti

Rizespor-Kayserispor CANLI
Rizespor-Kayserispor CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor ile Kayserispor Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.Rizespor 11'iGökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy.Kayserispor 11'iLung, Lopes, Kolovetsios, Aziz, Kvrzic, Gustavo, Hasan Hüseyin, Fernandes, Lennon, Pedro, Kanga.

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