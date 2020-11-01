Maneul Fernandes'in görüntüsü dikkati çekti: 'Sumo güreşçisi gibi'

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren maçta sarı-kırmızılıların yeni transferi Manuel Fernandes'in görüntüsü dikkati çekti.

Mücadeleye 11'de başlayan yıldız futbolcu ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamazken, Beşiktaş'taki eski fit görüntüsünü arattı.

Sosyal medyada Fernandes için çarpıcı yorumlar yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Manuel Fernandes sumo güreşçisi gibi gözüküyor ya la. — Cüneyt Kaşeler (@cuneytkaseler) November 1, 2020

Manuel Fernandes ne kadar kalınlaşmış 😨 — MelihRomanRiquelme (@Melooo77) November 1, 2020

Kanka manuel fernandes ölmüş gömeni yok. Bjkdeki halinden eser kalmamış — Kafası karışık insan (@kafas_insan) November 1, 2020

Manuel Fernandes baya bitik duruyor — Armağan The Spongeworthy ➐ (@soulofnine) November 1, 2020

Kayseri’de ki 6 numara Manuel Fernandes eski BJK Li olan fernandes mi? — tarik (@tarik_nazBs) November 1, 2020

Kayseri maçında Manuel Fernandes’i izliyorum. yeri geliyor kendi ceza sahasının önünde 3 oyuncuyu çalımlamaya çalışırken top kaybediyor, yeri geliyor bütün rakip takımı ipe dizip 3’e 3 pozisyonda alakasız bir şut atıyor. allah teknik direktörüne sabır versin... — Vasili Kuryakin (@vasili_kuryakin) November 1, 2020

Manuel Fernandes'ten muhteşem gol: Klasını konuşturmaya başladı Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı günde çift idman yaparak değerlendiren Kayserispor, antrenmanlarını Kadir Has Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde dün akşam yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı takım çift kale maç yaptı.Mavi ve beyaz takımın karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Manuel Fernandes adeta kalitesini konuşturdu. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu savunmaya rağmen, Silviu Lung’un koruduğu kaleye muhteşem bir gol attı. Fernandes’in çektiği şutta top 90’a giderken, kaleci Lung çaresiz kaldı.Takım arkadaşları attığı güzel gol sonrasında Fernandes’i tebrik etti.İşte Manuel Fernandes'in idmanda attığı o gol;Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 5 gole sahne oldu: Yeni transferler dikkat çekti