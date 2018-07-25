UEFA’nın, Finansal Fair Play kriterleri kapsamında getirdiği kısıtlama nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray’da adı birçok Avrupa takımılya anılan Garry Rodrigues ile alakalı önemli bir karar alındı. Daha önce teknik ekibin kırmızı çizgisi Muslera ve Fernando iken bu listeye 27 yaşındaki futbolcu da girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda kampın en formda ismi olan Rodrigues’e 20 milyon Euro üzerinde bir teklif gelmediği sürece kesinlikle satmama kararı aldı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda da oynayan Rodrigues geçen sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 11 asistle oynadı. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, bu 3 yabancı yıldızı dışındaki futbolcuları için tekliflere açık olduğu öğrenildi.

GALATASARAY’A TELLES PİYANGOSU

Galatasaray’da bu gelişmeler yaşanırken, Portekiz ve İspanya basınında yer alan haberlere göre, Alex Telles için Real Madrid’in devreye girdiği öne sürüldü. “Real Madrid, Alex Telles için Porto’ya teklif yapmaya hazırlanıyor” başlığıyla yayınlanan haberde; Porto’nun, Juventus’un Telles için yaptığı 30 milyon Euro’luk teklifini reddettiği ve oyuncu için en az 40 milyon Euro istediği belirtildi. Bu gelişmeler neticesinde Telles için olası bir Real Madrid transferinde Porto’nun İspanyol kulübünden ne kadar ücret isteyeceği merak konusu. Bu transferde Galatasaray’ı ilgilendiren kısım ise, Telles’in sözleşmesinde bir sonraki transferden elde edilecek yüzde 10’luk karın sarı-kırmızılı kulübe verileceği maddesi bulunması.

G.Saray’ın rakibi Sakarya

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından kendi nabız aralıklarına göre koşular yaptığı bildirildi. Dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı belirtildi. Serdar Aziz ve Ahmet Çalık’ın antrenmanın tamamında takımla, Mariano ve Eren Derdiyok’un ise fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı aktarıldı. Yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek Galatasaray, daha sonra TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor ile oynayacağı özel maç için Sakarya’ya gidecek.İkie takım arasında Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

Murat Ece istifa etti

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcısı Murat Ece istifa etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ece’nin istifası sonrası başkan yardımcılığına genel sekreter Kaan Kançal’ın, boşalan genel sekreterlik görevine ise İlber Aydemir’in getirilmesine karar verildiği aktarıldı. Açıklamada, “Sayın Murat Ece’ye görev yaptığı süre boyunca kulübümüze olan katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz” denildi.

Süper Kupa biletleri satışta

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında Konya’da oynanacak TFF Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45’te başlayacak maçın biletlerinin satışına Türk Telekom Stadı, Akhisar Stadı ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri ile “www.passo.com.tr” internet sitesi üzerinden başlandı. Biletler 40 ile 80 TL arasında değişiyor. maç, saat 19.00’da başlayacak.