Sağlam pres hızlı hücum

Süper Lig'deki son 3 maçında puan alamayan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından yarın Adana Demirspor'la yapacakları karşılaşmada mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Mücadelenin öneminin farkında olan bordo-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş de bütün planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Deneyimli teknik adamın, karşılaşmadan istediklerini alarak ayrılmalarını sağlayacak oyun planını da kafasında netleştirdiği kaydedildi. Savunma hattında sakatlar ve kadro dışı bırakılan isimler nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren bordo-mavililerde önceliklerden biri oyunun kendi birinci bölegelerinde oynanmasına engel olmak. Bu amaçla özellikle ikinci bölge önem kazanıyor.





BEKLER DESTEK VERECEK

Bordo-mavililer, orta alanda temaslı bir oyun sergileyecek ve yapılacak ikili sıkıştırmalarla topa hemen sahip olmaya çalışacak. Böylece rakibin geçiş oyununa da set çekilecek. Kapılacak toplar ise Visca, Draguş ve ileri uçtaki Banza'ya mümkün olduğunca çabuk aktarılarak sonuca gidilmeye çalışılacak. Bloklar birbirine yakın oynayarak oyunun boyu kısaltılacak. Bekler ise savunma güvenliğini aksatmadan ileri çıkacak. Böylece hem rakip yarı sahada alan daraltılarak sayıca üstün olunacak hem de kanar oyuncularının ileri çıkmaları kolaylaşacak.





Moral yemeğinde biraraya geldiler

Trabzonspor'da yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve aileleri barbekü partisinde buluştu. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle programa katılamayan başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Güneş ve kaptan Uğurcan Çakır'la görüntülü görüşerek programa katılanlara selamlarını iletti. Güneş, organizasyona katılan ailelerle bir bir sohbet ederken "Aile olmak çok önemlidir. Şimdi bu büyük ailenin fotoğrafını hep birlikte görüyoruz" dedi.





Savunmada arayış sürüyor

Süper Lig'de yarın sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak Trabzonspor’da savunma hattının önemli isimlerinden Stefan Savic'in devam eden sakatlığı nedeniyle yine sahada olması beklenmiyor. Savic, ligde son 7 maçta forma giyemedi. Savic’in yokluğunda, teknik direktör Şenol Güneş savunma hattında alternatif oyunculara yönelmek zorunda kalacak. Serdar Saatçı'nın antrenmanlara yeni başlaması nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Denswil'in de kadro dışı bırakılması alternatifleri sınırlandırdı. Cezalı Malheiro'nun yerine sağ bekte Hüseyin Türkmen'in, stoperde ise Mendy ve Batagov ikilisinin yer alması bekleniyor.











