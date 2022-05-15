Serdar Aziz'de mutlu son: İmzalar atıldı

Fenerbahçe iç transferde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli stoper Serdar Aziz ile mukavele yeniledi. Yeni yabancı kuralında yerli oyuncular büyük önem arz ederken, sarı-lacivertliler bu sezonki performansıyla öne çıkan tecrübeli stoper ile yeni sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’nin Serdar Aziz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Sözleşme detayları belli oldu

Yönetim önceki gün milli futbolcunun menajeriyle bir araya geldi ve görüşmede son pürüzler giderilerek anlaşmaya varıldı. Serdar Aziz ile anlaşmanın detaylarının kısa sürede açıklanması ve tecrübeli stoperle imzaların atılması bekleniyor. Serdar Aziz ile yapılan görüşmelerde yıllık ücret konusunda fark vardı. Yönetimin önerdiği yıllık ücreti biraz daha artırdığı, takımda kalmak isteyen Serdar Aziz’in de teklifi kabul ettiği öğrenildi. Yönetimin yıllık 18 milyon TL ücret ve başarı bonuslarıyla sözleşme imzaladığı gelen haberler arasında.

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İlk 11'in değişmezi oldu

Teknik direktör Vitor Pereira döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Aziz, teknik direktör İsmail Kartal’ın göreve gelmesinin ardından Szalai ve Tisserand’dan formayı kaptı, ilk 11’in değişmezi oldu ve sakatlık sürecine kadar Kim Min-Jae ile değişmez ikili oldu.

Tecrübeli stoper bu sezon 27 maçta 1 gol ve 1 asist üretti. Bu süreçte Serdar, Fenerbahçe’de sergilediği performansla uzun yıllar sonra yeniden milli formayı giydi. Norveç maçında gözüne aldığı darbe nedeniyle bir süre sakatlık yaşayan Serdar, Portekiz karşısında milli takıma seçildi.

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