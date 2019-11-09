Sivasspor - Konyaspor: 2-0

Süper Lig’in 11. haftasında D.G. Sivasspor, İ.H. Konyaspor’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Emre Kılınç ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Sivasspor maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.







Maçtan dakikalar

9. dakikada Fernando’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diagne’nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.

32. dakikada ceza yayı üzerinde Mert’in sert şutunda kaleci Serkan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.

35. dakikada Mert’in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.

57. dakikada Emre’nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu Diagne eliyle önleyince hakem Kalkavan penaltı verdi. Diagne’ye sarı kart gösterdi. Ancak pozisyonun VAR’da incelenmesi ile bu iki karar iptal edildi.

67. dakikada Levan’ın ceza yayı üzerinden kaleye göndermek istediği sert şutta top az farkla auta çıktı.

77. dakikada Levan’ın ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kalması ile İ.H. Konyaspor 10 kişi kaldı.

80. dakikada Abdou’nun pasında topla buluşan Emre’nin ceza yayının sağ çaprazındaki sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

82. dakikada Erdoğan ceza sahası içerisine sürdüğü topu kaleye gönderdi. Kaleci Serkan topu kornere çıkarttı.

89. dakikada rakipten topu kazanan Hakan’ın uzak mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

Mücadeleyi Sivasspor 2-0 kazandı.