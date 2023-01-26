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Spor

Sivasspor-Adana Demirspor maçı Malatya'da oynanacak

Sivasspor'un, Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Malatya'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilisi tarafından dün yapılan incelemenin ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu zemininin müsabaka oynamaya elverişli olmadığı yönünde karar çıktı. Bu kararın ardından Sivasspor Kulübü, karşılaşmanın Malatya'da oynanması için müracaatta bulundu.

15:51 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sivas 4 Eylül Stadyumu

Sivas 4 Eylül Stadyumu

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor-Adana Demirspor maçı 4 Eylül Stadyumu'nun zemini dolayısıyla Malatya'da oynanacak.


Yeni Malatyaspor Kulübü, kırmızı-beyazlı ekibin talebini kabul ederek Sivasspor-Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynamasına izin verdi. Sivasspor Kulübü, bu kararın ardından TFF'ye müracaatta bulundu.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Adana Demirspor ile Malatya'da karşılaşacak.


  • Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'de RGH Enertük Enerji Stadyumu'nda oynamıştı.

Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.


Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.




#Adana Demirspor
#Demir Grup Sivasspor
#FUTBOL
#Malatya
#SÜPERLİG
1 saat önce
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Sivasspor-Adana Demirspor maçı Malatya'da oynanacak
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