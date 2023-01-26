Sivasspor-Adana Demirspor maçı Malatya'da oynanacak

Yeni Malatyaspor Kulübü, kırmızı-beyazlı ekibin talebini kabul ederek Sivasspor-Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynamasına izin verdi. Sivasspor Kulübü, bu kararın ardından TFF'ye müracaatta bulundu.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.