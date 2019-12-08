Sivasspor'dan transfer açıklaması: Satılık futbolcumuz yok

Erdal Sarılar, devre arası transfer dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sarılar, ocak ayında futbolcu satmak istemediklerini belirterek, “Kendi açımdan söylüyorum. 10 milyon Euro da verseler bir futbolcuya, devre arası satmak istemiyorum. 10 milyon Euro da koysalar ne yapacağım parayı, bu mutluluğu parayla satın alamazsınız. Allah’a şükür, kulüp olarak öyle bir paraya da ihtiyacımız yok. Parayı alıp ne yapacağız? Gideceğiz çarçur edip oyuncu alacağız. Bu takımı bir daha tutturamayacağız” şeklinde konuştu.

14. haftayı da lider kapatan Sivasspor, son 6 lig maçından 3 puanla ayrıldı. pic.twitter.com/qGKOB9DCco — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Aralık 2019

“Fenerbahçe maçından sonra görüşeceğiz”

Başkanvekili Sarılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan’la Fenerbahçe maçından sonra görüşeceklerini dile getirerek, “Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile 4 hafta önce Rıza hocanın tavsiyesiyle konuştuk. Oyunculara; 'sizlerle Fenerbahçe maçından sonra görüşeceğiz' dedik. Sezon başı teklif yapmıştık. Oyuncular; 'düşünelim' dedi. Çocuklar aslan gibi oynuyorlar. Kafaları bir yere takılı değil. Mutlular, biz de mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Sivassporlu yıldızların aldığı maaş şaşırttı Sivassporlu futbolcular Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt'la ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı. Performanslarıyla geride kalan 12 haftaya damga vuran 4 oyuncunun oldukça düşük bir ücret karşılığında Sivasspor'da oynadığı öğrenildi.Kulüp içerisinden aldığı istihbaratı paylaşan TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan; Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt'un toplam kazançlarının 600-700 bin euro civarında olduğunu söyledi.Ayan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;"Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt, en yüksek seviyede oynamaları durumunda alacağı maaş 600 ile 700 bin euro arasında. Galatasaray yönetiminin Emre Mor'a utanmadan verdiği paradan bahsediyoruz. Galatasaray, sezon sonunda Mert Hakan Yandaş'a 1,5 milyon euroya imzayı attıracağı yönünde haberler var. Ya da devre arasında Sivasspor'a bonservis ödeyecekler, Mert Hakan yine 1.5 milyon euroya oynayacak. Alper Potuk'a 2 milyon euro verenler, Vida'nın 4 milyon euro vericileri, bütün utanmazlara sesleniyorum; Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt toplam 600-700 bin euroya oynuyor."Mehmet Ayan [@mehmetayan75], @tvnet'te yayınlanan #4X4Futbol programında lider Sivasspor'un dikkat çeken futbolcuları Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt'un kazançlarını açıkladı ve büyük kulüplerin harcamalarına isyan etti: "Utanmazlar!" pic.twitter.com/f5bI1su7Co— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Kasım 2019 Sivasspor'un liderliğinde büyük pay sahibi olan 4 oyuncunun bu sezonki Süper Lig performansları;Emre Kılınç10 maç 4 gol 4 asistHakan Arslan12 maç 2 gol 3 asistMert Hakan Yandaş12 maç3 gol 1 asistErdoğan Yeşilyurt12 maç 3 gol 2 asist

“Maçlara hafta hafta bakıyoruz”

Sarılar, son olarak da Sivasspor’un son haftalardaki başarısından dolayı çok mutlu olduklarını kaydederek, “Rıza hocanın dediği gibi maçlara hafta hafta bakıyoruz. Sonuç nereye gider? Kazanarak gidelim, bakalım nereye gideceğimize, içinde Sivasspor sevgisi olan her yönetici şampiyonluğu düşünür. Şu an takım başarılı, herkes mutlu. Problemimiz yok. Şehrimizin de ihtiyacı var. Bizim Sivasspor’dan başka Türkiye’de ilk 5’e giren bir markamız var mı? 12 bin kişilik bir taraftar kitlemiz, sağ olsun onlar bizi hiç yalnız bırakmıyor. Onlara bir 12 binlik kitle eklersek çok iyi olacak. Valimiz de öğrencileri maçlara getiriyor. O da geleceğe yatırım için inanılmaz bir proje. Valimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



