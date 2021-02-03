Spor Sivasta kazanan çıkmadı
SÜPER LİG

Sivas'ta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor sahasında Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sivasspor-Erzurumspor maçından bir kare
​Sivasspor-Erzurumspor maçından bir kare

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor sahasında Erzurumspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 25'e, Erzurumspor ise 21'e yükseltti.

Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar

7. dakikada Novikovas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Muammer Yıldırım son anda kurtardı.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamadı.

33. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında top ceza sahası içinde Kayode'nin önünde kaldı. Kayode'nin vuruşunda topu kaleci Szumski kontrol etti.

36. dakikada Novikovas'ın sol kanattan ortasında Osman Çelik'in kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

44. dakikada Hakan Arslan'ın ceza sahası içine gönderdiği top, karambolde Yatabare'nin önünde kaldı. Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

  • Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

55. dakikada Fajr'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

66. dakikada defanstan atılan uzun pasla sol kanattan ceza alanı giren Ricardo Gomes'in sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.

82. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde top Kone'nin önünde kaldı, araya giren Mehmet Murat Uçar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

82. dakikada Fajr'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Kone kafayı vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak auta gitti.

  • Karşılaşma 0-0 tamamlandı.


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