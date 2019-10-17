Sumudica'dan Trabzonspor maçı mesajı: Kendi oyunumuzu oynadığımızda puan alamayacağımız takım yok

Gaziantep FK'de teknik direktörü Marius Sumudica yaptığı açıklamada, geride kalan haftalar incelendiğinde yükselen bir grafik ortaya koyduklarını dile getirdi.

Her hafta daha iyi olabilmenin mücadelesini verdiklerini anlatan Sumudica, "Hem futbolculuk hem de hocalık dönemimde hiçbir mağlubiyeti kabullenmedim. Benim takımım her zaman sahada kazanmak için yüzde yüzünü vermeli. Sonuç önemli değil ama kazanma arzusunu ve galibiyet arayışını sahada görmem lazım" dedi.

Geride kalan haftalarda ortaya koydukları oyun anlayışından hem puan hem de performans anlamında memnun olduğunu ifade eden Rumen teknik adam, şöyle konuştu;

"Puan olarak iyiyiz ama sahadaki performansımızı biraz daha yukarıya taşımalıyız. Bunun için çok çalışıyoruz. Zaten milli maç arası da bizim için iyi oldu. Bazı arkadaşlarımızın eksikleri ve üzerinde çalışması gereken konular vardı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, eksikleri giderme ve takım olma bilincinin yerleşmesi adına önemli çalışmalar yaptık. İnanıyorum ki artık çok daha iyi bir Gaziantep FK olacak. Rakibin üzerine daha çok yoğunlaşan, gol yollarında etkili bir takım olmamız lazım."

Hırçın Sumudica: 7 haftada 3 sarı kart gördü Ligin tek yabancı hocası konumundaki Sumudica, takımıyla beklentileri karşılayan bir performans sergilerken, saha kenarındaki yönetim tarzıyla da dikkati çekiyor.Rumen çalıştırıcı, Süper Lig'in geride kalan 7 haftasında hakemler tarafından 3 kez sarı kartla uyarıldı.Sumudica'ya ilk olarak 4. haftadaki Beşiktaş maçının 77. dakikasında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gösterildi. Ardından 6. haftadaki Göztepe karşılaşmasının 32. dakikasında hakem Ali Şansalan, son olarak da 7. haftada oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının henüz 2. dakikasında hakem Koray Gençerler, Rumen çalıştırıcıya sarı kartını çıkardı.Gaziantep FK'nın maçları bol kartlı geçiyorGaziantep FK'nın bu sezon oynadığı maçlarda hakemlerin sarı ve kırmızı kartlarına başvurma sıklığı ön plana çıktı.Kırmızı-siyahlı ekibin oynadığı 7 lig maçında hakemler, 7'si kırmızı ve 39'u sarı olmak üzere 46 kez kart için elini cebine götürdü. 2 kırmızı ve 20 sarı kart Gaziantep FK için gösterilirken, rakip takımlar 5 kırmızı ile 19 sarı kart gördü."Ağzımı kapatmaya çalışıyorlar"Marius Sumudica yaptığı açıklamada, hakemlerin verdiği kararları bazen anlayamadığını dile getirdi.Son olarak Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartı hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Belki orada kartı hak ettim. Onu bilemem ama kolumun çizilmesine neden olan futbolcu neden kart almadı" diye konuştu.Sahada çok hareketli olduğunu ve takımına katkı sağlamaya çalıştığını anlatan Sumudica, "Benim baskı yaptığımı ve 12. adam gibi takımımı ittiğimi biliyorlar. İlk dakikadan itibaren ağzımı kapatmaya çalışıyor. Takımımı itmeme müsaade etmiyorlar. Göztepe maçında da Medipol Başakşehir maçında da oldu. Yapacak pek bir şey yok. Ben takımım için en doğrusunu yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından"

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacakları Trabzonspor'un gücüne dikkati çekti.

"Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından. Çok güçlü ayakları olan bir ekip." ifadelerini kullanan Rumen teknik adam, "O yüzden dikkatli olmamız lazım. Rakibin eksiklerini tespit edip bu konuda taktik geliştirirken, sahaya da kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Gücümüzü biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda puan alamayacağımız takım yok" değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'dan puan veya puanlarla dönmek istediklerini aktaran Sumudica, "Trabzon'da istediğimiz puanları aldığımızda, sıralamada da iyi noktalara ulaşabiliriz. O yüzden sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.



