Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 27. haftası bu akşam oynanan Beşiktaş-Gaziantepspor maçıyla tamamlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirve yarışı devam ederken, siyah-beyazlı ekip bu akşamki Gaziantep maçından 2-1'lik skor ile mağlup ayrılarak önemli puan kaybı yaşadı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu.





SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU

TFF'nin resmi internet adresinde (www.tff.org) yer alan puan durumu cetveli şu şekilde;









MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftanın maçları ve oluşan sonuçlar şöyle:

Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: 1-0

Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: 3-1

Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-2

Net Global Sivasspor-Göztepe: 3-1

ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: 3-2

Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-2

Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-2

Beşiktaş sahasında 6 maç sonra kaybetti





Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş, iç sahada 6 maç sonra kaybetti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlıların, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisi de sona erdi. Kartal, bu mücadeleye kadar ligde evinde oynadığı 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmemişti. Beşiktaş, bu süreçte Dolmabahçe'de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaziantep FK'yı mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile Samsunspor'la da berabere kaldı.

Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta kazanamayan ve sadece 2 beraberlik alabilen Göztepe, bu süreçte galibiyete hasret kaldı. Trendyol Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla düşüşe geçen Göztepe, adeta galibiyete hasret kaldı. Ligin ilk 21 haftasında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan İzmir ekibi, oynadığı son 6 maçında ise istediği sonuçları almayı başaramadı. Sarı-kırmızlılar; bu süreçte Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor karşılaşmalarını kaybederken, Bodrum FK ve Samsunspor ile de berabere kaldı. Toplayabileceği 18 puanın sadece 2'sini alabilen sarı-kırmızılılar, haftayı 36 puanla 6. sırada tamamladı. Avrupa hedefinden hızlıca uzaklaşan Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un bu kötü gidişata nasıl bir çözüm bulacağı ise merakla bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların skor tutamama sorunu devam ediyor

Göztepe'nin sezon başında beri en büyük sorunlarından birisi olan skoru tutma problemi devam ediyor. Şu ana kadar Alanyaspor ve Hatayspor müsabakalarında 1-0 öne geçmesine rağmen kalesini gole kapatamayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu karşılaşmalardan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Samsunspor karşısında aynı durumu iki kez yaşayan İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı karşılaşmada öne geçip 4-3 kaybederken iç sahada ise 2-0 öne geçip 2-2 berabere kaldı.





Benzer senaryoyu yaşadığı diğer müsabakalarda ise Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşısında öne geçen Göztepe, Fenerbahçe'ye 3-2, Gaziantep FK'ya da 2-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, son olarak da dün oynanan Sivasspor maçında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşmayı 3-1'lik yenilgiyle tamamladı. Böylece Göztepe, bu sezon itibarıyla Süper Lig'de öne geçtiği 7 karşılaşmada 4 kez kaybederken, 3 defa da berabere kaldı.





Kayserispor iç sahada kaybetmiyor





Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı son 4 maçta mağlup olmuyor. Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son haftalarda sahasında mağlup olmuyor. Ligin ikinci yarısına sahasında 4 maça çıkan Kayserispor, 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.





Sarı Kırmızılılar, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalırken Konyaspor'u 3-2, Göztepe'yi 1-0, Başakşehir Futbol kulübünü 3-1 mağlup etti. Sahasında oynadığı maçlarda hanesine 10 puan yazdıran Kayserispor, 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.





Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı





Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında dün Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Net Global Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı. Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galip gelemedi.





Kırmızı-beyazlılar, ligin 22. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olurken, 23. haftada ise evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybetti. Ligin 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 25. haftada iç sahada TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini 27. haftada dün sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek sonlandırdı. Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.

Rıza Çalımbay ilk sınavından galibiyetle ayrıldı





Ligde kötü gidişin ardından geçen hafta teknik direktör değişikliğine giderek Ömer Erdoğan'la yollarını ayıran Sivasspor, göreve 3. kez tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ı getirdi. Kırmızı-beyazlı ekibe daha önceki görev döneminde başarılar yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki ilk sınavından başarıyla ayrıldı.

Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.







