Süper Lig 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları: İşte liderlik yarışında son durum

8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle: