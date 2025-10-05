Süper Lig 8. hafta puan durumu ve maç sonuçları: İşte liderlik yarışında son durum

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı. Haftaya 7'de 7 yaparak giren lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvedeki yerini korudu. Haftanın kapanış maçlarında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Samsunspor ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, puanını 17'ye yükselterek ligde ikinci sıraya çıktı. İşte Süper Lig'in 8. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 9. hafta programı...
8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:
Süper Lig'de 8. hafta maç sonuçları
Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5
Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0
Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2
Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0
Galatasaray-Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2
Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0
Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0
Süper Lig 8. hafta puan durumu
9. hafta maç programı
18 Ekim Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)
17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
19 Ekim Pazar:
14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)
20 Ekim Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)