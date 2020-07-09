Süper Lig küme düşme hattında son durum: Kalan maçlar ve puan tablosu

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının ardından herkes hangi takımların küme düşeceğini merak ediyor. Haftanın en kritik maçında Rizespor'un Kayserispor'u 3-2 yenmesinin ardından alt sıralarda hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Küme düşme hattında umut tazeleyen Rizespor, son maçında Beşiktaş'ı yenen Kayserispor'u puansız gönderdi.

Küme düşme hattında hangi takımlar var ve fikstür avantajı hangi takımdan yana?

Süper Lig'de son sırada Ankaragücü bulunuyor. Başkent ekibinin hemen üstünde Konyaspor, onun üstünde de Kayserispor bulunuyor. Matematiksel olarak henüz hiçbir takımın küme düşmesi garantilenmedi. Ligde ateş hattına en yakın takımlar ise Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor. Gençlerbirliği'nin de uzak bir ihtimal olsa da hatta yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Ankaragücü'nün kalan maçları;

Galatasaray

Antalyaspor

Denizlispor (D)

Konyaspor'un kalan maçları;

Başakşehir

Trabzonspor (D)

Alanyaspor

Kayserispor'un kalan maçları;