SÜPER LİG

Süper Lig küme düşme hattında son durum: Kalan maçlar ve puan tablosu

Süper Lig'de 31. haftada oynanan maçların ardından küme düşme hattında işler karıştı. Çaykur Rizespor, küme düşmeme mücadelesi verdiği Kayserispor'u 3-2 yendi ve umutlarını tazeledi. Kayserispor ise aldığı mağlubiyetle kendini riske attı. Konyaspor'un Gaziantep ile oynadığı karşılaşma ise flaş bir sonuçla bitti. Ligin rahat ekibi Antep, küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor'u 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 3-1 yendi. Peki Süper Lig'de kalan 3 haftada düşme hattındaki takımlar kimler ve bundan sonra hangi takımlarla oynayacak? Süper Lig'in kalan haftalarında küme düşme hattındaki son durumu haberimizden okuyabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'de küme düşme hattı heyecanı nefes kesiyor.

Süper Lig'de küme düşme hattı heyecanı nefes kesiyor.

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının ardından herkes hangi takımların küme düşeceğini merak ediyor. Haftanın en kritik maçında Rizespor'un Kayserispor'u 3-2 yenmesinin ardından alt sıralarda hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Küme düşme hattında umut tazeleyen Rizespor, son maçında Beşiktaş'ı yenen Kayserispor'u puansız gönderdi.

Küme düşme hattında hangi takımlar var ve fikstür avantajı hangi takımdan yana?

Süper Lig'de son sırada Ankaragücü bulunuyor. Başkent ekibinin hemen üstünde Konyaspor, onun üstünde de Kayserispor bulunuyor. Matematiksel olarak henüz hiçbir takımın küme düşmesi garantilenmedi. Ligde ateş hattına en yakın takımlar ise Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor. Gençlerbirliği'nin de uzak bir ihtimal olsa da hatta yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Ankaragücü'nün kalan maçları;

  • Galatasaray
  • Antalyaspor
  • Denizlispor (D)

Konyaspor'un kalan maçları;

  • Başakşehir
  • Trabzonspor (D)
  • Alanyaspor

Kayserispor'un kalan maçları;

  • Gaziantep
  • Başakşehir (D)
  • Trabzonspor

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