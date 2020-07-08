Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2020-2021 sezonu için başlama tarihini 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihini 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Ayrıca Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Futbolculardan sadece 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig’de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Yeni yabancı kuralının da açıklandığı kararların tamamı şu şekilde:

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Yeni yabancı kuralında altyapı oyuncularının detayları;

-2020/21 - 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişmiş bir oyuncu

-2021/22 - İlk 11'de alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu

-2022/23 - ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş iki oyuncu

bulundurulması zorunlu olacak.

1. Ligde yabancı sınırlaması nasıl olacak?