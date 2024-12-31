Taç atışından gol sayılır mı?

Futbol dünyasının en çok merak edilen sorularından birisi de ‘Taç atışından gol atılabilir mi?’ İşte sorunun yanıtı.

FIFA'nın kural setine göre, taç atışından doğrudan gol atılması mümkün değildir. FIFA Futbol Oyun Kuralları kitabının 15. kuralı, "Taç Atışı" ile ilgilidir ve bu kurala göre: