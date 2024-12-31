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Taçtan gol olur mu? FIFA kuralları ne diyor?

Taçtan gol olur mu? FIFA kuralları ne diyor?

16:0331/12/2024, Salı
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İşte taç atışı ile ilgili merak edilenler…
İşte taç atışı ile ilgili merak edilenler…

Taç atışında doğrudan gol mümkün mü? FIFA kuralları ne diyor? İşte taç atışı ile ilgili merak edilenler…

Futbol dünyasının en çok merak edilen sorularından birisi de ‘Taç atışından gol atılabilir mi?’ İşte sorunun yanıtı.

TAÇ ATIŞINDAN GOL SAYILIR MI?

FIFA'nın kural setine göre, taç atışından doğrudan gol atılması mümkün değildir.
FIFA Futbol Oyun Kuralları kitabının 15. kuralı
, "Taç Atışı" ile ilgilidir ve bu kurala göre:

> Taç atışı, topun tamamen oyun alanının dışına çıkmasıyla yapılır.

> Taç atışı, topun çıktığı noktaya paralel bir yerden, fakat oyun alanının içinden yapılır.

> Taç atışı yapan oyuncu, topu iki eliyle başının arkasından, oyun alanının üzerine doğru atar.

> Taç atışı sonrasında top, doğrudan bir takım arkadaşına temas etmeden kaleye girerse, gol sayılmaz ve rakip takıma endirekt serbest vuruş verilir.





#taç
#FIFA
#Futbol Oyun Kuralları

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