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Kornerden direkt gol atılabilir mi?

Kornerden direkt gol atılabilir mi?

17:2730/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Korner kuralları
Korner kuralları

Futbolda nadir olarak rastlanan durumlardan birisi de kornerden gol atılması. Birçok futbolsever bu konuda bir kural olup olmadığı konusunda araştırmalarda bulunuyor. Peki, kornerden direkt gol atılabilir mi? İşte sorunun yanıtı.

Futbolda kornerden direkt gol atılabilir mi? FIFA'nın kurallarına göre bu mümkün mü? İşte detaylar.

KORNERDEN DİREKT GOL ATILABİLİR Mİ?

FIFA'nın oyun kurallarına göre, evet, kornerden direkt gol atılabilir. FIFA'nın "Laws of the Game" (Oyun Kuralları) kitabında bu durum açıkça belirtilmiştir.

Korner atışı, doğrudan bir gol atışı olarak kabul edilir ve top korner atışından doğrudan kaleye girerse, bu gol geçerli sayılır. Bu kural, 14. Kural olan "The Penalty Kick" (Penaltı Vuruşu) kuralının aksine, korner atışının doğrudan bir gol şansı olduğunu belirtir:

Kural 17 - The Corner Kick (Korner Atışı):
Korner atışından doğrudan bir gol atılması mümkündür ve bu gol geçerli sayılır.




#korner
#köşe vuruşu
#FIFA

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