Futbolda kornerden direkt gol atılabilir mi? FIFA'nın kurallarına göre bu mümkün mü? İşte detaylar.

Korner atışı, doğrudan bir gol atışı olarak kabul edilir ve top korner atışından doğrudan kaleye girerse, bu gol geçerli sayılır. Bu kural, 14. Kural olan "The Penalty Kick" (Penaltı Vuruşu) kuralının aksine, korner atışının doğrudan bir gol şansı olduğunu belirtir: