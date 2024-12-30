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Ofsayt hangi durumlarda olmaz?

Ofsayt hangi durumlarda olmaz?

16:3130/12/2024, Monday
Yeni Şafak
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Ofsayt kuralları
Ofsayt kuralları

Futbolda ofsayt kuralı, belirli koşullar altında uygulanmaz. Bu kurallar, FIFA tarafından belirlenmiş ve uluslararası oyun kurallarına göre düzenlenmiştir. Peki, Ofsayt hangi durumlarda olmaz? İşte sorunun cevabı.

hangi durumlarda olmaz? Rakip topa dokunduğunda, korner, taç ve kale vuruşlarında ofsayt olur mu? İşte ofsaytın olmayacağı durumlar…

OFSAYT HANGİ DURUMLARDA OLMAZ?

Rakip Topa Dokunduğunda:
Bir oyuncu ofsayt pozisyonunda olsa bile, top rakip oyuncu tarafından dokunulduktan sonra bu oyuncuya gelirse, ofsayt kuralı uygulanmaz.
Kendi Yarı Alanında:
Ofsayt kuralı yalnızca rakip yarı alanda geçerlidir. Bir oyuncu kendi yarı alanında iken ofsayt pozisyonunda sayılmaz.
Korner, Taç ve Kale Vuruşlarında:
Bu tür durumlarda, ofsayt kuralı uygulanmaz. Yani, bu vuruşlar yapıldıktan sonra topa kim dokunursa dokunsun, o an ofsayt olarak değerlendirilmez.
Pasif Ofsayt:
Bir oyuncu ofsayt pozisyonunda olsa bile, topa müdahale etmez, rakiple oynamaz veya avantaj sağlamazsa, bu "pasif ofsayt" olarak kabul edilir ve ofsayt kuralı uygulanmaz.

FUTBOLCU SAHA DIŞINDA İSE OFSAYT OLUR MU?

Savunma oyuncusu oyun alanını terk ettiği en yakın çizgi üzerinde kabul edilir. Yani pozisyon ofsayt değildir.



#ofsayt
#pasif ofsayt
#kale vuruşu

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