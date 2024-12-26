‘Aktif-Pasif ofsayt nedir?’ sorusu futbolseverler tarafından sıkça araştırılan sorular arasında yer alıyor. “Aktif-pasif” ofsayt kavramları ilk olarak 1995 yılında futbola dahil edildi. Peki, Aktif-Pasif ofsayt nedir? İşte sorunun cevabı.

Aktif ofsayt Nedir?

Aktif ofsayt, bir oyuncunun ofsayt pozisyonunda olup, bu pozisyonda oyunu etkileyen herhangi bir eylemde bulunması anlamına gelir. Bu eylemler şunlar olabilir:

Topa Dokunmak veya Oynamaya Çalışmak: Ofsayt pozisyonundaki oyuncu, topa dokunursa veya dokunmaya çalışırsa, bu aktif ofsayt olarak kabul edilir.

Rakip Oyuncuyu Etkilemek: Rakip oyuncunun topa ulaşmasını engellemek veya topun yönünü değiştirmek gibi müdahaleler.

Pozisyon Avantajı: Ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen, sadece pozisyonuyla bile oyunu manipüle edebilir.

Pasif ofsayt Nedir?

Pasif ofsayt terimi, bir oyuncunun ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen, oyunu aktif olarak etkilemediği durumları tanımlar. Bu durumlar şunlardır:

Oyunun Dışında Kalmak: Ofsayt pozisyonundaki oyuncu, topa dokunmamış ve oyunu herhangi bir şekilde etkilememişse, bu pasif ofsayt olarak değerlendirilir.

Müdahale Etmemek: Oyuncu, oyunun akışını değiştirmemiş ve rakiplerin oynamasına engel olmamışsa pasif ofsayt pozisyonunda kabul edilir.

Aktif ve Pasif ofsaytın saha uygulaması

Hakemler, bu iki kavramı ayırt ederken oldukça dikkatli olmalıdır. Örneğin, bir oyuncu ofsayt pozisyonunda olsa bile, topun sahadaki hareketini etkilemiyorsa, hakem oyunu durdurmaz. Ancak oyuncu, topa dokunur veya oyunu etkileyecek bir hareket yaparsa, aktif ofsayt olarak değerlendirilir ve oyun durdurulup faul verilir.

Aktif-Pasif ofsayt ilk ne zaman çıktı ve uygulandı?

1995 yılında otoriteler tarafından kuralın yeniden değiştirilmesi gerektiğine karar verildi. Ofsayt pozisyonunda bulunmanın tek başına bir kural ihlali olmadığı belirtilerek, “aktif-pasif” ofsayt kavramları futbola dahil edildi. “Rakibe müdahale etmek, oyuna müdahale etmek, avantaj sağlamak” gibi ifadeler ofsayt kuralı tarihinde ilk kez yer aldı.





1995’de yapılan düzenlemeye göre; “Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu yalnızca top kendi arkadaşına değdiği veya kendi takım arkadaşı tarafından oynandığı anda hakemin kanaatine göre; oyuna ya da rakibe müdahale ederek veya bulunduğu pozisyondan avantaj sağlayarak aktif oyunun içinde ise ofsayt ile cezalandırılır.” kuralı getirildi.











