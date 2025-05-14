Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti: Bir sezonda 35 gol

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep'te Trabzonspor ile oynarken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Osimhem, müsabakanın 46 ve 63. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 35'e çıkardı. Osimhen, Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.