GÜREŞ

Taha Akgül Askeri Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon oldu

Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcumuz Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asker güreşçimiz Taha Akgül Mehmetçik için mindere çıktı.

Asker güreşçimiz Taha Akgül Mehmetçik için mindere çıktı.

Çin’de devam eden Askeri Olimpiyat oyunlarında ülkemizi serbest stil 125 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül, finalde karşılaştığı Asya Şampiyonu İranlı Yadollah Mohebbi’yi 3-0 mağlup ederek, altın madalya kazandı.

Taha Akgül, ilk turda Türkmenistan'dan Sohbet Belliyev'i 5-0, çeyrek finalde Ukraynalı Aleksandr Koldovski'yi 4-0, yarı finalde de Avrupa üçüncüsü Polonyalı Robert Baran'ı 4-0 yenmişti.

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Fatih Yaşarlı'dan bronz madalya

Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Fatih Yaşarlı, bronz madalya aldı.

Milli güreşçi, üçüncülük müsabakasında Çinli Bahetihan Huwatibieke'yi mağlup etti. Türkiye, böylece serbest stilde 1 altın ve 3 bronz madalya kazanmış oldu.

Organizasyonda dün milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş üçüncü sırayı almıştı.

  • Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Rıza Kayaalp (130 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Aslan Atem (77 kilo) ve Enes Başar (67 kilo) mücadele edecek.

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