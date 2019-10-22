Taha Akgül Askeri Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon oldu

Çin’de devam eden Askeri Olimpiyat oyunlarında ülkemizi serbest stil 125 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül, finalde karşılaştığı Asya Şampiyonu İranlı Yadollah Mohebbi’yi 3-0 mağlup ederek, altın madalya kazandı.

Taha Akgül, ilk turda Türkmenistan'dan Sohbet Belliyev'i 5-0, çeyrek finalde Ukraynalı Aleksandr Koldovski'yi 4-0, yarı finalde de Avrupa üçüncüsü Polonyalı Robert Baran'ı 4-0 yenmişti.

Milli sporcu şampiyonluk sevincini, Türk bayrağıyla minderde tur atarak yaşadı





Askerde de şampiyon🇹🇷💪 pic.twitter.com/TvCCKT9ueX — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Ekim 2019

Fatih Yaşarlı'dan bronz madalya

Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Fatih Yaşarlı, bronz madalya aldı.

Milli güreşçi, üçüncülük müsabakasında Çinli Bahetihan Huwatibieke'yi mağlup etti. Türkiye, böylece serbest stilde 1 altın ve 3 bronz madalya kazanmış oldu.

Organizasyonda dün milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş üçüncü sırayı almıştı.