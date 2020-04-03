TFF'den açıklama: Liglerimiz en erken Haziran'da oynanabilir

TFF, liglerin son durumu ve alınabilecek kararlar ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve UEFA ile koordineli bir şekilde sürecin yönetildiği belirtilirken, önceliğin sezonun tamamlanması olduğu kaydedildi.

Ayrıca ilgili sürecin mayıs ayının ilk haftasında yeniden değerlendirileceği dile getirilirken, takımların hazırlık süreçleri de göz önünde bulundurulduğunda liglerin en erken haziran ayı başında oynanabileceği belirtildi.

TFF'den yapılan yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde: