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THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı Abu Dabi'de başlayacak: Fenerbahçe Beko sahne alıyor

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı Abu Dabi'de başlayacak: Fenerbahçe Beko sahne alıyor

10:1522/05/2025, Perşembe
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THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı Abu Dabi'de başlayacak
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı Abu Dabi'de başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlayacak. Etihad Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in ilk maçında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, TSİ 18.00'de karşılaşacak. Günün ikinci maçında ise Yunan ekibi Olympiakos ile Fransa'yı temsil eden Monaco, TSİ 21.00'de parkeye çıkacak. Avrupa Ligi Dörtlü Finali, ilk kez Avrupa dışında düzenlenecek.

Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR kozlarını paylaşacak. Normal sezonu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertliler, play-off'ta Paris Basketbol'u 3-0'la geçmişti. Normal sezonun üçüncüsü Panathinaikos ise play-off'ta Anadolu Efes'i 3-2'yle eledi.


Bu iki takım geçen sezon da Dörtlü Final'de karşılaşmış, kazanan taraf Yunan ekibi olmuştu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Panathinaikos AKTOR, normal sezondaki iki maçta da Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmişti.


Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alacak Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak. Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.


Olympiakos ile Monaco final için karşı karşıya

Olympiakos ile Monaco, 2023'teki Dörtlü Final'den sonra yeniden birbirlerine rakip oldu.


İki takımın 2023'teki randevusunda gülen ekip Olympiakos olmuştu. Normal sezonu lider bitiren ve play-off'ta Real Madrid'i saf dışı bırakan Yunan ekibi, 13 yıl sonra ilk, toplamda da 4. kez kupayı kazanmak istiyor.


Sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve play-off'ta Barcelona engelini aşan Monaco ise tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

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