Tolga Ciğerci: Futbola dönmemi Fenerbahçe'ye borçluyum

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi betecek Tolga Ciğerci ile sözleşme yenilemek için görüşmeleri sürdürülüyor. Sakatlığı nedeniyle bir sene futboldan uzak kaldıktan sonra bu sezon gösterdiği performansla adeta yeniden doğan 27 yaşındaki futbolcu kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmek istiyor.

Sportif direktör Damien Comolli ile bir araya gelen Tolga, “Sakatlığım sürecinde futboldan kopma korkusu yaşadım. Ben Fenerbahçe sayesinde tekrar sahalara döndüm. Fenerbahçe’de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Sözleşmemle ilgili bir sorun çıkarmam, gerekirse boş sözleşmeye imza atarım, önüme konan sözleşmeyi imzalarım” ifadelerini kullandı.

Yönetimin Tolga Ciğerci’ye önerdiği sözleşmede ‘sakatlık maddesi’ de yer alacak. Uzun süreli bir sakatlık yaşaması halinde geçen sezon olduğu gibi yıllık ücret ödenmeyeceği öğrenildi.

Hedefi EURO 2020 kadrosunda yer almak

Tolga Ciğerci’nin hedefi A Milli Takım’ın EURO 2020 kadrosunda yer almak. Başarılı orta saha oyuncusu Fenerbahçe’deki performansının üzerine koyarak, yeniden A Milli Takım formasını giymeyi istiyor. Bu istek Tolga’yı daha fazla motive ederken, yeniden milli takımda olmak için daha fazla çabalıyor. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’de en iyi performansı göstererek, böyle büyük bir kupada yer almak istiyor.