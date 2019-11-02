Trabzonspor-Göztepe

Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. 16 puanla lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, maçı kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

