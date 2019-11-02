SÜPER LİG

Trabzonspor-Göztepe

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Göztepe

Trabzonspor-Göztepe

Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. 16 puanla lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, maçı kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

  • İlk 11'ler
  • Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
  • Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

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