Trabzonspor-Göztepe: 0-1

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi İzmir ekibi 31. dakikada Jerome'un attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 16 puanda kalırken, Göztepe ise 12 puana yükseldi. Bordo-mavili ekip önümüzdeki hafta sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Göztepe ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Sosyal medyayı karıştıran görüntü: Bu pozisyonda VAR'a gitmedi Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi konuk ettiği mücadelede hakem Fırat Aydınus'un çalmadığı bir pozisyon tartışma yarattı.Karşılaşma 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle devam ederken 58. dakikada flaş bir olay yaşandı. Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, çalımlarla ceza sahası içerisine girdi. Göztepeli oyuncunun müdahalesiyle yerde kalan oyuncu penaltı bekledi. Hakem Fırat Aydınus ise oyunu devam ettirdi.VAR vermediPozisyonun devamında top taça çıktı ve VAR uygulaması devreye girdi. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi Koray Gençerler'de Fırat Aydınus'un kararına uydu ve bordo-mavili ekibin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı verdi. Pozisyon sosyal medyada tepkilere neden oldu.Ceza sahasına giren Sörloth, ayağına aldığı darbeyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, bu pozisyonu VAR'da izlemeye gerek duymadı ve oyunu devam ettirdi. pic.twitter.com/wcCyycmCPY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 2, 2019

Kadroda 3 değişiklik

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda üç değişikliğe gitti.

Karaman, Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Ahmet Canbaz'a, Majid Hosseini'nin yerine Ivanildo Fernandes'e ilk 11'de yer verdi. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine Yusuf Sarı ilk 11'de yer aldı.

Ahmet Canbaz ve Cafer Tosun ilk kez

Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta Ahmet Canbaz ilk kez 11'de sahaya çıkarken, altyapıdan kadroya dahil edilen Cafer Tosun da bu sezon ilk kez müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Sezon başında Almanya temsilcisi Werder Bremen'den transfer edilen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz, son iki lig maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, John Obi Mikel, Daniel Sturridge ve Abdulkadir Parmak, Göztepe karşısında takımdaki yerlerini alamadı.

Bu futbolculardan Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın Rusya temsilcisi Krasnodar ile hafta içi yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyip giyemeyeceğinin daha sonra netlik kazanacağı, diğer oyuncuların ise söz konusu mücadelede de kadroda yer almayacağı öğrenildi.

İki takım da ağız maskesiyle sahaya çıktı

Trabzonspor ile Göztepeli futbolcular, karşılaşma öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı. Öte yandan müsabakaya taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerde boşluklar göze çarparken, Göztepe taraftarları da takımlarına destek vermek için tribündeki yerini aldı.