Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasına dair tüm bilgiler

Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 16 puanla lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, maçı kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Göztepe ile 23. randevu

Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Göztepe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Trabzonspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele 2 Kasım Cımartesi günü Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Mücadele beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak.

Kadronun korunması bekleniyor

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynadıkları ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki 11'ini koruyarak Göztepe karşısında da aynı 11'i sahaya sürebileceği öğrenildi.



İki isim ceza sınırında

Trabzonspor'da Göztepe karşılaşması öncesi 3'er sarı kartla Uğurcan Çakır ve Jose Sosa ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu da yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 11'inci haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Soner, Mossoro, Serdar, Halil (Napoleoni), Jerome



