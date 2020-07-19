Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlıyor (CANLI)

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.

Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beINSports 2'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'un ilk 11'i;

Uğurcan, Kamil, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

İttifak Holding Konyaspor'un ilk 11'i;